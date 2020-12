Nagy meglepetést jelentett be a Transferwise, ami leginkább a magyar ügyfeleket érinti

Kristo Käärmann, a TransferWise alapító-vezérigazgatója bejelentette, hogy a magyar azonnali rendszerhez való csatlakozásnak köszönhetően jelentősen csökkentik a forint tranzakciós díjaikat: a jelenlegi 208 forintos átlagos díjszint 28 forintra csökken hamarosan.

Az idén az MNB társzervezésében Budapesten is megrendezésre kerülő Singapore Fintech Festival rendezvényen tartott nyitóelőadást a TransferWise alapító-vezérigazgatója. A nemzetközi pénzküldéssel foglalkozó fintech specialista, a TransferWise a bankok meglévő infrastruktúrájára építi szolgáltatását, de a nemzetközi átutalásokat helyi szinten összegyűjti, és nettósítja a tranzakciókat. A lokális rendszerekhez integrált nemzetközi hálózatukon a bankoknál megszokott 3-5 napos átfutás helyett a náluk indított tranzakciók 32 százaléka kevesebb, mint 20 másodperc alatt lezajlik. A fintech cégen keresztül indított tranzakciók az átutalások felénél 1 órán belül, a tranzakciók 80 százalékánál pedig kevesebb, mint 24 órán belül teljesülnek.

A TransferWise mindeddig jellemzően partnerbankokon keresztül csatlakozott az egyes országok fizetési rendszeréhez, de változik a modelljük, 2018-ban csatlakoztak először direktben a brit instant fizetési rendszerhez. A brit csatlakozás az azonnaliság mellett olcsóbb tranzakciókat is jelentett: a korábban a partnerbanknak megfizetett 1 fontos tranzakciónkénti díj helyett 3 pennyre csökkent a tranzakciós költségük, és így a szolgáltatásukat olcsóbbá tudták tenni az ügyfelek számára. Ezt követően a litván eurós azonnali rendszerhez is csatlakoztak 2018-ban.

Mint részletesen beszámoltunk róla, idén szeptemberben a magyar azonnali fizetési rendszerhez is közvetlenül csatlakozott a fintech vállalat. Ahogyan a brit példánál, Magyarországon is olcsóbbá vált a fintech vállalatnak a tranzakciók lebonyolítása, és ezt az ügyfelek is meg fogják érezni:

Szeptember előtt átlagosan 208 forintos költséggel járt az ügyfelek számára egy tranzakció lebonyolítása, a csatlakozással azonban ez a költség mindössze 28 forintra csökken le.

Nyilvánosan a díjcsökkentést még nem jelentették be, de hamarosan ezt is megteszik. A magyar csatlakozás után a modellváltás következő lépéseként az ausztrál rendszerhez csatlakoztak novemberben, és itt sem állnak meg, további integrációkat terveznek.

