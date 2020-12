Változik az online vásárlás menete januártól, a kereskedők felkészültek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Jövő januártól az online bankkártyás vásárlásoknál is kötelező lesz az erős ügyfélhitelesítés. Az Erste bank idén januárban bevezette a kétfaktoros azonosítást az internetes kártyás tranzakcióknál, ám a folyamat most a jogszabályi elvárások szerint változik: már nem elég az SMS-ben kapott kód, szükség lesz a netbanki belépéshez használt jelszóra is, a mobilbankot használóknak azonban továbbra is csupán egy push üzenettel kell megerősíteni a fizetést. Az online kártyás vásárlás lehetőségének biztosítása érdekében az Erste netbanki hozzáférést nyújt minden, a szolgáltatással eddig nem rendelkező ügyfelének.