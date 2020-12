Kapkodjuk a fejünket: csak úgy adják-veszik a bankokat és a biztosítókat

A koronavírus ellenére nem hagyott alább a tranzakciós kedv idén a közép- és kelet-európai régió bankpiacán, sőt, a kilátások romlása csak fokozza az összeolvadási és felvásárlási aktivitást. A Deloitte szakértői beszéltek erről a társaság mai online sajtótájékoztatóján, kifejtve: a mérethatékony működés kialakítását megcélzó, a piacon már jelenlévő szereplők vásárolhatnak bankot, új szereplők megjelenése továbbra sem várható. A biztosítási piacon az Aegon-VIG tranzakció az elmúlt évtizedek egyik legnagyobbja, az egyes piacok szerkezete itt is további akvizíciós hullámokat ígér.

Bankok: romló piaci környezet

Harmadik éve jelenik meg a tanácsadócég banki M&A-tanulmánya, fő üzenete ennek most az, hogy jelentős kihívás előtt állnak a közép- és kelet-európai régió bankjai, és a gazdasági visszaesés támogathatja a bankszektorok további konszolidációját. A bankok kilátásai ma sokkal rosszabbak, mint egy éve, a régió átlagos GDP-visszaesése 5,8% lehet idén a munkanélküliség, a munkanélküliség átlagosan 8,1%-os szintre kúszhat a régióban.

Teljesen más, mint a 2008-as válság

A koronavírust megelőzően a mérlegfőösszeg csaknem 10%-kal, a hitelállomány több mint 5%-kal növekedett évente a bankszektorban, ez jelentősen lelassul idén. Az előző válsághoz képest nagy különbség, hogy most van likviditás a piacon, és nincs a 2008-hoz hasonló megállás az M&A-aktivitásban sem. Idén például az évekig csendes Csehországban is beindultak a tranzakciók – mondta Bíró Balázs, a Deloitte partnere.

A hitelezési veszteségek várhatóan meg fognak ugrani, ezek a tőkemegfelelésre kedvezőtlen hatással lesznek, de jó alappal indulnak a bankok, hiszen tőkemegfelelésük rendkívül magas, 20% körüli. A tőkearányos megtérülés tavaly 13% körül alakult a régió átlagában, és továbbra is megfigyelhető volt, hogy a magasabb költség/bevétel arány az alacsonyabb ROE-val korrelál (a magyar bankszektor ebben kivétel volt) – ismertette Csomor Csaba, a Deloitte Zrt. igazgatóhelyettese.

Mi mozgatja az M&A-piacot?

Az M&A-aktivitás jellemzője, hogy

továbbra is jellemzően az alacsony piaci részesedésű leánybankokat próbálják elengedni a bankok („ahol 5% alatt van a piaci részesedés egy országban, ott gondolkodni kell”, a legjobb példa erre az elmúlt években a francia Societe Generale volt), és hogy

az alacsony piaci koncentrációval rendelkező országokban várhatóan magasabb lesz a tranzakciós aktivitás. A régióban egyébként Ukrajna után éppen Magyarországon a legnagyobb a bankszektor széttöredezettsége.

A legnagyobb vevők és eladók

A 2018-as 19 tranzakció után tavaly 14 tranzakció történt a régió bankpiacán, idén 8 zárult már le és 6 van folyamatban. Az előző válsághoz képest nagy különbség, hogy nincs hirtelen leállás. Az elmúlt években a régióban az OTP, a lengyel állam és a KBC, Szlovéniában az Apollo, Romániában a Banca Transilvania volt a legaktívabb vásárló, az eladói oldalon pedig a Societe Generale és a Raiffeisen említhető első helyen, de a görög bankok, a Dankse Bank és az UniCredit is kiszállt egyes piacairól. Piacaikon elsősorban portfólióracionalizálás, a nem mérethatékony egységes megszüntetése zajlik. Az inkunbens, már jelenlévő szereplők a legaktívabb vásárlók, új szereplők megjelenésére a Deloitte szakértői sem számítanak.

Ami az árazást illeti, az elmúlt évben átlagosan a könyv szerinti érték 0,9-szeresén vásároltak a bankok, ami magasabb az egy évvel korábbi 0,8-nál, de lefelé irányuló nyomás tapasztalható a szorzón.

Magyarországon az elmúlt 30 év legnagyobb banki tranzakciója lehet a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank összeolvadása, emellett a Széchenyi Alapok által a Gránit Banknál végrehajtott tőkeemelés emelhető ki.

Banki vezetők várakozásai

12 országban 69 vezető bankárt is megkérdeztek nyár végén a régióban a koronavírus-helyzetről és várakozásaikról, ezt is beleépítették a tanulmányba a Deloitte szakértői. Márton Albert, a Deloitte partnere elmondta: a legtöbben U alakú (39%), L (22%), illetve W (19%) alakú válságra/kilábalásra számítottak, Magyarországon a többség optimistább volt, V alakú kilábalásra szavazott. Azóta persze romolhatott a helyzet.

Idén a legtöbben enyhén (42%) vagy jelentősen (36%) csökkenő hitelezésre számítottak a régióban, jövőre az enyhébb csökkenést (39%), illetve az enyhe emelkedést (29%) jelölték meg a legtöbben.

A legtöbben mind a vállalati, mind a lakossági üzletágban 0 és 3 százalék közötti NPL-ráta növekedést várnak, a régió déli országaiban a legpesszimistábbak a bankárok.

A moratórium miatt a bankárok nem számítanak arra, hogy a nem teljesítő hitelek piacán is jelentős M&A aktivitás következzen be, a többség „wait and see” üzemmódban van jelenleg, hiszen még nem látni tisztán, hogy kerülünk ki a moratórium időszakából. A valós NPL-rátákat a moratóriumok lejárta után több hónappal lehet majd látni.

Biztosítók: jól teljesítő nem-életbiztosítások, stagnáló életbiztosítások

Ami a biztosítókat illeti, a nem-életbiztosítási ágazat 2019-ig erőteljesen növekedett a gazdasági növekedéssel párhuzamosan (2010-től éves átlagban 4,6%_kal nőtt a díjbevétel), az életbiztosítások esetében azonban csak a csökkenő tendencia megállásáról beszélhetünk a régió egészében (2010 óta éves átlagban még 2,2%-kal csökkent a díjbevétel). A biztosítási penetráció nagyjából stagnált tavaly, a 2,4%-os átlag jelentőse elmarad a nyugat-európaitól. A koronavírus kifejezetten pozitívan hatott a biztosítók kárhányadára – ismertették Vajda Zsolt és Molnár Dániel, a Deloitte Pénzügyi tanácsadás üzletágának igazgatói.

A legnagyobb eladók és vevők a biztosítási piacon

A régiós biztosítói csoportok törekednek a mérethatékonyság kialakítására és működésük racionalizálására, így 4-5 nagyobb régiós csoport határozhatja meg konszolidátorként az M&A-piacot. A 2018-as rendkívül aktív után 2020 is aktív a pandémia ellenére. Az Uniqa megvásárolta az Axa egyes leánycégeit, a VIG-Aegon tranzakció pedig az utóbbi évtizedek legnagyobb tranzakciója Magyarországon is. A méret a lényeg: a három legnagyobb szereplő tőkearányos megtérülése a legtöbb esetben 20% körüli vagy afölötti, a kisebbek a jobb mérethatékonyságért küzdenek. A legnagyobb vevők a VIG, a Fairfax és a Generali, a legangyobb eladók pedig a Munich Re, az Aegon és az AIG voltak az elmúlt öt évben.

Az Aegon-VIG tranzakció elsőre magasnak tűnő, 2,6-os P/BV árazással ment végbe, ugyanakkor a Deloitte szakértői szerint

az ehhez társuló 12-es P/E nem olyan magas, és ezeket a számokat a 30% feletti tőekarányos megtérülés és a magas osztalékfizetési képesség is indokolhatja

– válaszolták a Portfolio kérdésére.

A biztosítási piac díjbevételein a pandémia hatásai még nem igazán látszódnak, a jövőbeni növekedést pedig a Nyugat-Európához való további felzárkózás határozhatja meg a járvány elmúltával. Az egyes piacokon a top3-6 szereplő jellemzően a piac 40-70 százalékát adja, a kisebbek jelenléte még konszolidációs potenciált jelez a Deloitte szakértői szerint.

