A vihar kapujában: tömegével dőlnek be hamarosan a lakossági hitelek?

A kétezres évek eleje óta nem látott mélypontra, 2,1 százalékra csökkent a 90 napon túl késedelmes lakossági hitelek aránya a magyar bankszektorban, azonban a törlesztési moratórium kétlépcsős kivezetésével újabb 5-10 százaléknak támadhatnak törlesztési problémái a jegybanki és piaci becslések szerint.

Mélyponton a késedelmes hitelek

Közzétette az MNB a nem teljesítő lakossági hitelekre vonatkozó statisztikáit. Ezek alapján 165 milliárd forintnyi háztartási hitel volt 90 napon túli késedelemben szeptember végén, ami alig nyolcada a 2014 eleji csúcsnak. E hitelek összeg szerinti aránya a teljes háztartási hitelportfólión belül mindössze 2,1%. Egyik adat sem volt még ennél alacsonyabb, vagyis kedvezőbb a jegybank 2009 elejéig visszatekintő statisztikájában.

Ez nem jelenti azt, hogy az előző válságot teljes egészében kiheverték volna a bedőlt hitellel rendelkező családok, és azt sem, hogy a koronavírus-válság nyomán ne támadnának újabb fizetőképességi kihívások.

Ami az előző válságot illeti, annak elnyúló hatásait részben sikerült a statisztikák elől „eldugni”: a közel 102 ezer bedőlt jelzáloghitel-szerződés mindössze 18 százaléka maradt az MNB májusi Pénzügyi stabilitási jelentése szerint a bankoknál 2019 végére, a többi jórészt követeléskezelőknél van. Ezekre ráadásul az általános törlesztési moratórium nem vonatkozik.

Ami pedig a koronavírus-válság hatásait illeti, a banki lakossági hitelállomány 57 százaléka vett eddig részt a törlesztési moratóriumban, így a fizetési problémák rejtve maradtak eddig a bankok előtt: a hitelintézetek még azt sem látják feltétlenül, valaki azért nem törleszt, mert nem tud, vagy azért, mert megéri a moratóriumban maradni (közgazdasági értelemben a kamatos kamat hiánya miatt lényegében ez az általános). Így nehéz a várható nem teljesítési rátát előre becsülni.

Bár egy válságban a követeléseladások fellendülésével lehet számolni (és erre most már a vásárlói piac is kellően tőkeérett), a moratórium ezt is tompítja: az elmúlt két negyedév kifejezetten alacsony tranzakciós aktivitást hozott.

Mi jön a moratórium után?

Az biztos, hogy a moratórium lejárta a szerződés szerinti törlesztési kötelezettség helyreállását jelenti egy háztartás számára. Az esetek többségében ez a 2020 februárinak megfelelő vagy ahhoz közeli törlesztési terhet jelent majd, a kamatkörnyezet ugyanis nem változott azóta jelentősen. A moratórium következtében nem nőhet a törlesztőrészlet: a futamidő annyival hosszabbodik meg, hogy az elmaradt kamatfizetést egyenletes, kamatos kamat nélküli törlesztése „beleférjen” a szerződés szerinti törlesztőrészletbe. Példaszámításaink itt olvashatók:

Nagy kérdés, mi jön a moratórium után a nem teljesítési statisztikákban. Kétlépcsős kivezetésről és emiatt két hullámban jelentkező hatásokról is kell beszélnünk:

mivel januártól már csak a gyermekesek, a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak vehetik igénybe, a moratóriumban résztvevő 57 százaléknyi állomány januárban az MNB becslése szerint 22-24 százalékra csökkenhet,

2021 közepétől ez jelen állás szerint 0 százalék lesz. A jegybank szerint 2021 első felében 820-860 ezer banki ügyfél maradhat moratóriumban, akik 1700-1800 milliárd forint hitelállománnyal rendelkeznek:

Gyermeket nevelők (520-530 ezer fő): a moratóriummal élők 33 százaléka.

Nyugdíjasok (230-240 ezer fő): a moratóriummal élők 14,5 százaléka 65 év feletti.

Munkanélküliek (60-70 ezer fő): a moratóriummal élők 4 százaléka.

Közfoglalkoztatottak (10-20 ezer fő): a moratóriummal élők 1 százaléka.

A fenti csoportokban valószínűleg felülreprezentáltak a válság miatt potenciálisan törlesztési nehézséggel küzdők, de korántsem csak ők lehetnek a moratórium folytatására rászorulók.

Az MNB legutóbbi pénzügyi stabilitási jelentése szerint

a vállalati hitelek 15-20 és a háztartási hitelek 5-10 százaléka tekinthető sérülékenynek, de ez nem jelenti azt, hogy ekkora nem teljesítő hitelarányra számíthatnak a bankok.

Úgy tűnik, összecseng ezzel a bankok várakozása is, több banktól is hasonló várakozásról halottunk. Szeptemberi Hitelezés 2020 konferenciánk közönségének relatív többsége (48%-a) szerint pedig 2021 közepére a lakáshitelek 5-10%-a válhat 90 napon túl késedelmessé, csaknem ennyien viszont arra számítanak, hogy kisebb lesz az arány.

A moratóriumban lévők minden szempontból sérülékenyebbek

Az MNB felmérésének eredményei alapján a moratóriumban részt vevő ügyfelek szociodemográfiai helyzete kedvezőtlenebb azokhoz képest, akik folytatták a törlesztést:

27 százalékuk 35 év alatti, míg ez az arány a moratóriumból kimaradók esetében 20 százalék,

a moratóriumban lévők 31 százaléka él kistelepülésen, a törlesztést folytatóknál ez 27 százalék,

a moratóriumban résztvevők 31 százaléka felsőfokú végzettségű, a törlesztést folytatóknál ez 46 százalék,

a főkereső foglalkozását tekintve a moratóriumban részt vevő ügyfelek 15 százaléka vállalkozó vagy részmunkaidős foglalkoztatott, a moratóriumból kimaradóknál ez 8 százalék,

a teljes munkaidőben dolgozók aránya a a moratóriumosoknál 68 százalék, a tovább törlesztőknél 74 százalék.

A moratóriummal élő háztartások anyagi körülményei is rosszabbak. A moratóriumban lévő háztartások 53 százalékának 300 ezer forintnál alacsonyabb a jövedelme, míg ez az arány a moratóriumból kimaradók esetében csak 35 százalék. A moratóriumot igénybe vevők 41 százaléka maximum egy keresővel rendelkezik, a törlesztőknél ez 34 százalék. A kiszolgáltatottabb helyzet jellemzően alacsonyabb megtakarításokkal is párosul:

a moratóriummal élő háztartások 83 százaléka csak maximum három hónapra elegendő megtakarítással rendelkezik, míg ez az arány 62 százalék a törlesztést folytató háztartások esetében.

A moratórium igénybevétele jelenleg a személyi kölcsönök esetében a legjellemzőbb, a júniusi állomány több mint 70 százaléka volt érintett. A babaváró hitelek ugyancsak nagy része esetében került felfüggesztésre a törlesztés (65 százalék), a jelzáloghitelek részvétele valamivel mérsékeltebb: lakáscélú esetében 45 százalék, míg a szabadfelhasználásúnál 53 százalék.

A fentiek alapján feltételezhető, hogy a törlesztési kötelezettség újraindulása a személyi kölcsönök esetében hozhatja a legnagyobb csődrátát. Szeptember végén még ezek körében is csak 2,5% volt a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya.

Címlapkép: Getty Images