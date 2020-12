Varga Mihály: bebizonyították a bankok, hogy ilyenkor is lehet számítani rájuk

Az elmúlt hónapok bebizonyították, hogy az ország nem csupán a jól teljesítő, hanem a nehéz években is számíthat a magyar pénzintézetekre - jelentette ki a pénzügyminiszter a Gránit Bank csütörtöki online rendezvényén.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Varga Mihály szerint 2020 a nehézségek ellenére fontos változásokat hozott a pénzügyi szektorban. Mérföldkőnek nevezte a hitelmoratóriumot, az azonnali átutalási rendszer elindulását, a kártyás fizetés értékhatárának emelését, de hozzátette, hogy a bankok segítségére is szüksége volt az országnak. Együttműködésüket megköszönve felidézte, hogy egyszeri adóbefizetéssel már az első fél évben hozzájárultak a járvány kezeléséhez.

A Gránit Bank segítségét a tárcavezető külön is kiemelte. Az idén 10 éves hitelintézet jelentős részt vállalt a pénzügyi folyamatok stabilizálásában - hangsúlyozta.

Legutóbbi interjúnk a Gránit Bank elnök-vezérigazgatójával:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 06. 18. Sok mindenre megtanított minket az elmúlt három hónap

Varga Mihály az eddigi fejlődést méltatva megjegyezte, hogy a bank a következő években is folytathatja a növekedést, amire az állami tulajdonszerzéshez kapcsolódó 3 milliárd forintos tőkeemelés is fontos biztosíték. A miniszter úgy véli, hogy Magyarország a járvány visszaszorításával visszatérhet a növekedési pályára. Ennek eredményeiből jövőre már mindenki részesülhet, így a pénzügyi szektor is - tette hozzá.

Címlapkép: MTI / Koszticsák Szilárd