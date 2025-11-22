Legnagyobb kritikusaira is rácáfol Európa

Bár az európai média a régiót megbénító politikai instabilitást, versenyképességi gondokat és tartós gazdasági problémákat hangsúlyoz, a valóságban a kontinens gazdasági helyzete nem is olyan kiábrándító, mint amilyennek látszik - derül ki a BNP Paribas közgazdászai által készített friss elemzésből. Az euróövezet 2025 harmadik negyedéves teljesítménye meglepte a piacokat és az előrejelzőket is, ráadásul a jövedelemtermelési és -felhasználási dinamikák alapján a növekedés az év végén még tovább gyorsulhat. Európa az elmúlt hónapokban végre elindult a strukturális reformok útján, ennek pozitív hatásai pedig mostantól a makrogazdasági adatokban is megfigyelhetőek lesznek.

Az utóbbi hetek nemzetközi gazdasági és pénzügyi fórumain alig esett szó Európáról. Úgy tűnik, mintha már le is zárult volna az az időszak, amelyet az Európai Központi Bank (EKB) elnöke, Christine Lagarde tavasszal "Európa pillanatának" nevezett. A kontinens médiája közben a politikai kockázatokat, a tartós ipari gyengeséget és a reformok végrehajtásának képtelenségét hangsúlyozza. A felszín alatt azonban gyülekeznek a kedvező jelek, amik a gazdaság fellendülése felé mutatnak.

A gazdasági aktivitás széles körben erősödik

Az elmúlt három hétben az euróövezeti makroadatok többsége pozitív meglepetést hozott, a harmadik negyedéves GDP-adatok ugyanis általában felülmúlták az elemzői konszenzust. Az euróövezet egésze 0,2 százalékos negyedéves és 1,4 százalékos éves növekedést ért el, amit főként a vártnál erősebb francia gazdasági teljesítmény (+0,5 százalék, negyedéves alapon) és a továbbra is dinamikus spanyol teljesítmény (+0,6 százalék) támogatott. Németország és Olaszország stagnált, de egyre több jel mutat arra, hogy a nyári visszaesést maga mögött hagyta a térség.

Szeptemberben az ipari termelés és az autóeladások régiós szinten és a három legnagyobb gazdaságban is élénkültek. Az Európai Bizottság negyedéves felmérése szerint a kapacitáskihasználtság 78,2 százalék volt (ez 18 havi csúcsot jelent), a megrendelésállomány pedig három és fél éves csúcsra emelkedett.