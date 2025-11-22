Legnagyobb kritikusaira is rácáfol Európa

Az utóbbi hetek nemzetközi gazdasági és pénzügyi fórumain alig esett szó Európáról. Úgy tűnik, mintha már le is zárult volna az az időszak, amelyet az Európai Központi Bank (EKB) elnöke, Christine Lagarde tavasszal "Európa pillanatának" nevezett. A kontinens médiája közben a politikai kockázatokat, a tartós ipari gyengeséget és a reformok végrehajtásának képtelenségét hangsúlyozza. A felszín alatt azonban gyülekeznek a kedvező jelek, amik a gazdaság fellendülése felé mutatnak.
A gazdasági aktivitás széles körben erősödik
Az elmúlt három hétben az euróövezeti makroadatok többsége pozitív meglepetést hozott, a harmadik negyedéves GDP-adatok ugyanis általában felülmúlták az elemzői konszenzust. Az euróövezet egésze 0,2 százalékos negyedéves és 1,4 százalékos éves növekedést ért el, amit főként a vártnál erősebb francia gazdasági teljesítmény (+0,5 százalék, negyedéves alapon) és a továbbra is dinamikus spanyol teljesítmény (+0,6 százalék) támogatott. Németország és Olaszország stagnált, de egyre több jel mutat arra, hogy a nyári visszaesést maga mögött hagyta a térség.
Szeptemberben az ipari termelés és az autóeladások régiós szinten és a három legnagyobb gazdaságban is élénkültek. Az Európai Bizottság negyedéves felmérése szerint a kapacitáskihasználtság 78,2 százalék volt (ez 18 havi csúcsot jelent), a megrendelésállomány pedig három és fél éves csúcsra emelkedett.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés