Digitális bank lett a következő fintech csillag, amely a fél világot letarolhatja

A héten digitális banki licencet szerzett a fintech-világ egyik felemelkedő csillaga, az eredetileg a taxipiacon terjeszkedő, de ma már pénzügyi szolgáltatásokat is nyújtó „délkelet-ázsiai Uber”, a Grab. Az MNB pedig szintén éppen a héten kötött megállapodást a szingapúri monetáris hatósággal arról, hogy a két ország fintech-piacait megnyitják egymás előtt, így különösen aktuális lehet mélyebben megismerni, mivel is foglalkozik a szingapúri alapítású unikornis-startup.

Uber extrákkal

A Grabet gyakran emlegetik a délkelet-ázsiai Uberként, mely a térségben a taxiszolgáltatásával domináns piaci szereplővé vált 2012-es alapítása óta. A Grab eredetileg a taxipiacon kezdte meg tevékenységét: motoros, autós, taxi és autókölcsönzési területen szálltak be az utasszállító szektorba, és az Uberhez hasonló modellben, mobilappon keresztül működik a rendszerük, de ma már egy sor másik területen terjeszkednek.

Az app és az azon keresztül nyújtott szolgáltatásaik nagyon gyorsan népszerűvé váltak a régióban, idén júniusra 187 millió felhasználóval rendelkeztek kilenc országban, 330 városban. Jelenleg a taxiszolgáltatás mellett ételkiszállítási, szállásfoglalási, mobilfizetési, online bankolási, befektetési és biztosítói szolgáltatásokat nyújtanak, és a héten szerezték meg a legnagyobb szingapúri távközlési céggel, a Singtellel konzorciumban a szingapúri digitális banki licencet.

A szingapúri felügyelet szerint az engedélyeket megszerző digitális bankok 2022 elején kezdhetik meg a tényleges piacra lépést, a szolgáltatások elindítását.

Az országban négy digitális banki licencet adtak ki, mely betét gyűjtését és hitel kihelyezését is lehetővé teszi az engedéllyel rendelkezőknek.

A startup központja Szingapúrban van, ez azért is érdekes, mert éppen a héten írt alá megállapodást az MNB a Szingapúri Monetáris Hatósággal, és ez az együttműködési dokumentum kereteket nyit a két ország közötti fintech együttműködésekre. Mint az erről kiadott közleményben megjegyzik, ez egyrészt lehetőséget teremt arra, hogy a fintech cégek a két ország hatóságának támogatásával léphessenek egymás piacaira, másrészt, a két hatóság közös innovációs projekteket is indíthat.

14 milliárd dolláros startup

A Grabbe már több mint 50 befektető szállt be a 2012-es alapítás óta, és mindeddig már több mint 10 milliárd dollárnyi tőkét gyűjtöttek.

A legutóbbi forrásbevonási körben 14,3 milliárd dollárra értékelték a befektetők a vállalatot.

A Grab nagyobb befektetési körei Dátum Befektetők száma Befektetés Legnagyobb befektető 03.aug.20 1 $200M Stic Investment 21.febr.20 2 $856M Mitsubishi UFJ Financial Group 09.nov.19 1 $1.8M — Jun 27, 2019 1 $300M Invesco Mar 6, 2019 2 $1.5B SoftBank Vision Fund 30.jan.19 1 $200M Central Group of Company 07.jan.19 1 $350M Tokyo Century 12.dec.18 1 $150M Yamaha Motor Co., Forrás: Crunchbase, Portfolio

A társaság pénzügyi jelentései nem nyilvánosak, a menedzsmentvárakozások és nyilatkozatok alapján viszont annyit lehet tudni, hogy a startup 2018-ban 1,1 milliárd amerikai dolláros bevételt ért el, és 2019-re 2,3 milliárd dolláros bevételt terveztek be. A társaság bevétele érthető módon a COVID-időszakban nagyot zuhant, azonban az idei harmadik negyedév végére már a pre-covid bevétel 95 százalékát realizálták.

A társaság még nem termel profitot, viszont ha eljön ez a pillanat, valószínűleg fontolóra veszik a tőzsdére lépést. Tavaly ősszel ezzel kapcsolatban úgy nyilatkoztak, hogy bár egyes érettebb fázisban lévő, régebben elindított üzleti területeken már nyereséges a cég, akkor mennek majd tőzsdére, ha a társaság összességében is porfitot termel.

Grab Financial

A Grab már 2016 óta rendelkezik pénzügyi üzletággal, ez a Grab Financial, mely eredetileg e-pénz kibocsátó volt, és a legfontosabb tevékenysége az volt, hogy az utasszállítási szolgáltatásaikat készpénzmentesen is fizethessék a felhasználóik, és így kapják a pénzt a sofőrjeik. Ezután a Grab gyors ütemben kezdte meg kiépíteni a kapcsolatokat a kiskereskedőkkel, egyre több partnert vontak be, akik szintén elfogadták a Grab-tárcákban nyilvántartott számlákon lévő pénzt a boltjaikban.

2019-ben a Grab partnerséget kötött a ZhongAn kínai online biztosítótársasággal, hogy közösen egy online biztosítási piacteret hozzanak létre. A Grab biztosításai széles kört értek el pillanatok alatt, 2019 áprilisától kezdve idén nyárig több mint 13 millió biztosítást kötöttek náluk. Főleg a sofőröknek és a kiskereskedőknek értékesítettek különféle biztosításokat, idén nyáron már egészségügyi bioztosítást is eladtak a platformon. A Grab könnyen ér el tömegeket, ezért mostanra csupán a pénzügyi területen több, mint 60 partnerrel rendelkeznek a Grab Financial indulása óta.

2019 tavaszán jelentették be azt is, hogy a Grab az appján belüli és személyek közötti fizetési szolgáltatások mellett online mobilfizetési szolgáltatást is nyújt, a GrabPay-ben nyilvántartott egyenleg terhére fizethetnek online a felhasználók.

A Grab idén év elején 1 milliárd dolláros tőkegyűjtési kört zárt le, melyből 856 millió dollárt a társaság pénzügyi üzletágához, a Grab Financialhoz csoportosítottak. A legnagyobb befektető a japán Mitsubishi UFJ Financial Group volt ebben a körben, mely 700 millió dollárt tolt be a startupba, mellettük a szintén japán IT-cég, a TIS is beszállt ekkor a szingapúri cégbe. A Grab elnöke, Ming Maa a társaság közleményében azt írta, a két befektetővel közösen fejlesztendő pénzügyi termékeket terveznek.

Augusztusban indították el a pénzügyi szolgáltatások újabb köré, a Grab mobiltárcájából most már mikro-befektetéseket, akár egyetlen szingapúri dollárnyi összeget is elhelyezhetnek a felhasználók a Grab partnerénél, a Fullerton alapkezelő vagy az OUB alapkezelő valamelyik likvid kötvényalapjában, mely 1,8 százalékos éves hozamot fizet az amúgy csak parlagon heverő pénzekre.

A címlapkép forrása: Ore Huiying/Bloomberg via Getty Images.