Novemberig biztosan marad az árrésstop, de utána mi lesz?

Bár az árrésstop hivatalosan ideiglenes intézkedés, egyre kevesebb az esély arra, hogy valóban megszüntetik a közeljövőben. Nehezen képzelhető el, hogy a választások előtt a kormány bevállalja az élelmiszerárak hirtelen megugrását. Inkább úgy tűnik, hogy csak húzzák az időt, miközben a kereskedőknek és beszállítóknak hosszabb távon is alkalmazkodniuk kell az árréskorlátozáshoz. Gulyás Gergely hétfői bejelentése szerint november végéig tart egészen biztosan ez az intézkedés.
A boltok széles kínálatuk révén részben "ki tudják mozogni" a szabályt, a beszállítók azonban kevésbé. Bár a kormány jelezte, hogy figyeli az indokolatlan áremeléseket, előbb-utóbb elérkezhet az a pont, amikor a gyártók nem tudják elkerülni a drágítást. Már most látszik, hogy feszültségek halmozódnak fel az ellátási láncokban: az élelmiszer-előállítás árindexe a második negyedévben tartósan 7 százalék fölött volt, ami meghaladta a fogyasztói árak emelkedését.Ha a legfrissebb adatokat nézzük, júniusban az élelmiszerek ára (a vendéglátást leszámítva) 4,9 százalékkal nőtt egy évre visszatekintve.
Nem lesz fokozatos kivezetés
A kabinet elvetette a fokozatos kivezetés lehetőségét, pedig ezt javasolta korábban az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ), illetve Hannya Nimer, a GKI Gazdaságkutató elnöke is a Portfolio-nak adott interjújában is.
Eddig bejött
Az árrésstop eddigi tapasztalatai alapján hatékony eszköznek bizonyult az alapvető élelmiszerek és a legfontosabb háztartási, illetve higiéniai termékek árának kordában tartásában. Az Online Árfigyelő rendszer adatai szerint ugyanis sem a beszállítók nem éltek a lehetőséggel, hogy drasztikus áremeléseket hajtsanak végre, sem a kereskedők nem folyamodtak komoly keresztárazási gyakorlatokhoz, vagyis nem próbálták más termékek árának növelésével ellensúlyozni a szabályozásból fakadó bevételkiesést.
Az élelmiszerek ára áprilisban az előző hónaphoz képest 1,3 százalékkal csökkent, ezt követően ugyan ismét növekedni kezdtek, de a mértékük mérsékelt maradt: májusban mindössze 0,6 százalékos, júniusban pedig mindössze 0,1 százalékos emelkedést mértek. A legfrissebb, júliusi inflációs adat szintén viszonylag visszafogott, hiszen ebben a hónapban 0,3 százalékkal nőttek az élelmiszerárak.
Az árrésstop bevezetése óta az élelmiszerdrágulás jelentős részét az idényáras termékek (zöldségek, és még inkább a gyümölcsök) áremelkedése okozza. Ezek hagyományosan hektikus, időjárásfüggő árazású termékek, ezért nemigen lehet rájuk fogni, hogy az áruk valamilyen keresztárazási magatartás miatt emelkedett. Ahol leginkább lehet gyanakodni keresztárazásra, az az "édesipari lisztesáru" termékkör, ahol júniusban és júliusban is 6% körüli mértékű drágulást figyelt meg a KSH az előző hónaphoz képest.
A szabályozás ugyanakkor szűkíti a kiskereskedők mozgásterét: nem tudnak szélesebb, minőségibb termékkörre kedvezményt adni, ami rontja a kínálatot és a keresletet, s végső soron fékezi a forgalom bővülését. Ezen kívül veszteséget okoz a kis boltokban, csökkenti a nyereséget és visszaveti a beruházásokat a nagyobbaknál.
A nagy láncok mesterségesen alacsony árai miatt a szakboltok és kisboltok közül sok a bezárást fontolgatja. A második negyedévben forgalmuk csökkenést mutatott, és fennmaradásukat csak újabb áremelésekkel biztosíthatják – miközben eddig is drágábban árultak, mint a diszkontok vagy a szupermarketek.
2025, az árrésstop éve
Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelőjében jelentette be a szabályozást, amely előírja, hogy az érintett termékeknél a kereskedők legfeljebb akkora árrést alkalmazhatnak, mint amennyit 2025 januárjában átlagosan tettek. Ez az érték pedig legfeljebb 10 százalék lehet. Ha egy terméket akkor nem árusítottak, az utolsó elérhető hónap átlagát kell figyelembe venni, de a 10 százalékos korlát ekkor is érvényes. A szabály a saját márkás termékekre is vonatkozik: azok aránya nem haladhatja meg a 2025. január–februári szintet.
Az érintett élelmiszerek:
-
Csirkemell
-
Csirkecomb
-
Csirke far-hát
-
Csirkeszárny
-
Egész csirke
-
Pulykamell
-
Sertéscomb
-
Sertéskaraj
-
Sertésoldalas
-
Sertéstarja
-
Sertészsír
-
Párizsi
-
UHT tehéntej 1,5% zsírtartalom
-
UHT tehéntej 2,8% zsírtartalom
-
ESL tehéntej 1,5% zsírtartalom
-
ESL tehéntej 2,8% zsírtartalom
-
Vaj
-
Tejföl
-
Natúr joghurt
-
Gyümölcsjoghurt
-
Trappista sajt
-
Tehéntúró
-
Margarin
-
Napraforgó- és repceolaj
-
Finomliszt BL 55
-
Rétesliszt BFF 55
-
Kristálycukor (fehér cukor)
-
Fokhagyma
-
Étkezési burgonya (az újburgonya kivételével)
-
Friss tojás (héjában, Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)
Az érintett drogériai termékek (15%-os árréskorláttal):
-
Egészségügyi papír (toalettpapír)
-
Papír zsebkendő
-
Alufólia
-
Papír kéztörlő henger
-
Öblítő
-
Folyékony mosószer
-
Mosópor
-
Mosogatószer
-
Általános tisztítószer
-
Folyékony súrolószer
-
Gépi mosogató tabletta
-
Tusfürdő
-
Fogkrém
-
Folyékony szappan
-
Sampon
-
Szappan
-
Fogkefe
-
Kézfertőtlenítő gél
-
Borotvahab
-
Borotvazselé
-
Testápoló
-
Golyós dezodor
-
Izzadásgátló stift
-
Dezodor
-
Eldobható borotva
-
Utántöltő borotvafej
-
Egészségügyi betét
-
Tampon
-
Hintőpor
-
Eldobható nadrágpelenka
A kormány az árrésstop mellett több szektorban várt el "önkéntes" árcsökkentést. Ezt a cégek meg is tették, ide tartozik
- a gyógyszeripar
- a bankszektor
- a biztosítói szektor
- és a telekommunikáció.
Mindez mintegy 1,5 százalékpontos csökkenést jelentett az inflációban, vagyis ennyivel kisebb mértékben nőttek az árak.
