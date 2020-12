Felhő, AI, hackerek és koronavírus - Alaposan felforgatta a világjárvány a nagyvállalati informatikát

A világjárvány olyan ügyféligényeket hívott életre és olyan folyamatokat hozott létre a pénzügyi intézményeken belül, amelyek szinte elképzelhetetlenek felhő nélkül, a terület rendkívül gyors fejlődésen megy keresztül – véli Christopher Mattheisen, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója. Becslések szerint 2022-re a kibertámadások gazdasági hatása elérheti a 8 ezer milliárd dollárt, az IT-biztonsági terület egyértelműen fókuszba került a nagyvállalati szektorban. A COVID-járvány hatására pár hónap alatt milliók rendezkednek be otthoni munkára és távtanulásra, és ezt a kibertér bűnözői is pontosan tudják: a pandémia miatti félelmeinket és zaklatottságunkat használják ki a csalók.

A COVID-járvány berobbanásával egyik napról a másikra vonultak home office-ba a vállalatok, az oktatás digitálisra váltott, ez milyen IT-biztonsági problémákat vetett fel?

Rendkívül fontos a kiberbiztonság egy olyan időszakban, amikor milliók rendezkednek be otthoni munkára és távtanulásra. Bizalmas információk cserélnek gazdát tömegével emailen és különböző csoportmunka alkalmazásokon keresztül, a kiberbűnözők pedig terített asztalként tekintenek erre a mérhetetlen adatforgalomra, és kihasználják az emberek híréhségét.

Nem annyira maguk a vírusok, még csak nem is a behatolási kísérletek száma változott meg az utóbbi időben, hanem az a módszer, amellyel lépre csalják a felhasználókat. Kifejezetten a pandémia miatti félelmeinket és zaklatottságunkat használják ki a csalók.

A támadók pontosan tisztában vannak azzal, hogy az emberek feszülten keresik a COVID-19 járvánnyal, vagy a vakcinákkal kapcsolatos újabb és újabb híreket és információkat. Az adathalászok nem rendelkeznek nagyobb vagy szofisztikáltabb erőforrásokkal, mint korábban, ám a már meglévő rosszindulatú, adathalász- és zsarolóprogramok csali-szavai közé egyszerűen felvették a koronavírus, COVID-19 szavakat. Ha pedig ráharapunk a csalira, vagyis odakattintunk, már bent is vannak az levelezőfiókunkban, hozzáférhetnek a jelszavainkhoz, további linkeket helyezhetnek el, hogy a fertőzést mi magunk adhassuk tovább az ismerőseinknek, munkatársainknak.

A koronavírus-járvány hatására a banki ügyintézés is még inkább az elektronikus csatornákra terelődött. Szükség lehet-e emiatt a digitális térben jelen lévő biztonsági kockázatokat hangsúlyosabban kezelni a bankoknak?

A kibertámadásoknak jelentős gazdasági hatásuk van, a becslések szerint 2022-re elérik a 8 ezer milliárd dollárt.

A világjárvány olyan ügyféligényeket hívott életre és olyan folyamatokat hozott létre a pénzügyi intézményeken belül, amelyek szinte elképzelhetetlenek felhő nélkül.

A bankok azt kérték az ügyfeleiktől, hogy csak akkor menjenek a bankfiókba, ha muszáj, a biztosítók videós és elektronikus kárszemlével oldják meg a kárügyintézést, a készpénzforgalom pedig radikálisan csökkent. Előtérbe kerültek azok a szolgáltatások, azok a felhasználói felületek, amelyeknek természetes terepe a felhő.

A felhő szolgáltatások használata terén a járvány gyorsítást hozott – elsősorban azáltal, hogy az iparág felgyorsította a döntéshozatalt és a fejlesztéseket a területen. Hetek alatt éveket léptünk előre, és ez az iparágra is igaz. A szükséges és biztonsági értelemben is elfogadott technológiákat a technológiai iparág, köztük mi, a Microsoft is, képes biztosítani a pénzügyi szektornak, a felhő-megoldásaink a legszigorúbb biztonsági tanúsítványoknak felelnek meg. Ezeket megfelelő jogi garanciák mentén biztosítjuk.

A felhőben futó alkalmazásokat, adatokat milyen IT-biztosági megoldások védik? Mi garantálja ezek sértetlenségét?

A Microsoft számos, a szoftvereibe beépített eszközzel védelmezi felhasználóit az illetéktelen behatolások, adatlopások, vírusok ellen. Több mint 135 000 alkalmazottal (2018-tól) és több mint 775 helyszínnel a Microsoft rendelkezik a világ egyik legnagyobb digitális lábnyomával. Több mint 3500 ember dolgozik teljes munkaidőben a biztonság területén.

Szerverparkjainkban a rendkívüli fizikai biztonság (szögesdróttal körbevett épületek, detektoros beléptetési rendszer, stb.) mellett az üzemeltetés biztonságára is kiemelt figyelmet fordítunk. Ennek egyik módja a szolgáltatásaink folyamatos tesztelése, amely biztosítja, hogy a hackereknél gyorsabban találjuk meg a sebezhetőségeket. Nagy hangsúlyt fektetünk a piros és a kék csapat gyakorlatokra. Ennek a lényege az, hogy vannak olyan szakembereink, akiknek a feladata, hogy a jó oldalon, de úgy viselkednek, mint a hackerek - ők folyamatosan próbálják megtalálni a módját, hogy behatoljanak a szolgáltatások mögé, megkeressék, hogy a valódi hackerek hogyan lennének képesek megtámadni minket, és javaslatokat dolgozzanak ki arra, hol kell megerősítenünk a védelmi vonalainkat.

A jogosultság-kezelés területén is szigorú biztonsági szabályok szerint működünk: ha például a Microsoft alkalmazottainak emelt szintű hozzáférésre van szükségük ahhoz, hogy karbantartást végezhessenek egy szolgáltatáson, vagy hogy megvizsgálhassanak egy ügyfélszolgálati problémát, csak pontosan azokkal az erőforrásokkal rendelkezhetnek, amelyekhez szükségük van a hozzáféréshez, és csak pontosan annyi időt kapnak erre, amennyire szükségük van. Nem rendelkeznek állandó hozzáféréssel, amely lehetővé tenné számukra az ügyféladatok megtekintését.

Beépített tapasztalatokat, intelligenciát és integrációt alakítunk ki az általunk kínált biztonsági technológiába. Ez négy nagy területen jelenik ​ meg beruházásainkban:

​A szabálysértések túlnyomó többsége feltört jelszavakkal kezdődik – ez a legtöbb biztonsági stratégia egyetlen leggyengébb láncszeme. Ezért kezdjük az identitás- és hozzáférés-kezeléssel, hogy megvédjük az erőforrásokat. ​

Ügyfeleink következetesen mély aggodalmaikat fejezik ki az adatok és riasztások nagy mennyiségével, valamint a támadások növekvő kifinomultságával és hatásával kapcsolatban. Az integrált és automatizált veszélyforrások elleni védelmet prioritásként kezeljük, hogy kielégítsük a valós világban működő fejlett biztonság iránti igényt. ​Ügyfeleink arról is beszámolnak, hogy milyen nehézségekkel küzdenek információik védelme és irányítása terén.

Globálisan, a szervezetek 64%-a számol be arról, hogy az alkalmazottak külsőleg megosztják a személyazonosításra és más bizalmas üzleti adatokat titkosítás nélkül.

Ahogy a vállalatok egyre több számítási feladatukat helyezik át a felhőbe, soha nem volt még ennyire fontos a felhőközi erőforrások védelme. Az Azure-tól az AWS-ig, a Slacktől a Salesforce-ig átfogó felhőbiztonságot építettünk ki az erőforrások minden rétegének védelme érdekében, függetlenül attól, hogy melyik felhő- vagy felhőalapú alkalmazást használják. ​

A felhő és a mesterséges intelligencia milyen területeken hasznos a védekezésben?

A mesterséges intelligencia fontos szerepet játszik az olyan fenyegetések felismerésében, amelyek azonnal nem volnának nyilvánvalóak a biztonsági csapatunk számára, az MI viszont rendkívül hatékonyan találja meg őket és küld jelzést róluk.

A Microsoft AI segítségével több ezer low-fidelity jelet gyűjtünk a rendszerekben, hogy megtaláljuk a kisebb számú hi-fi jeleket, amelyek megkövetelik az azonnali kritikus cselekvést. Csak a biztonsági információk és események kezelése (SIEM) termékünkben 90 százalékos zajcsökkenést tapasztaltunk, mivel csak a legkritikusabb problémákat – a felső 10 százalékot – kell kezelnie a biztonsági szakembereknek.

Az ismétlődő feladatokon túlmutató, hatékonyabb munkavégzésben is segíthet az AI a védelmi csapatnak. Az automatizálással sokkal gyorsabban orvosolhatjuk a működés közbeni problémákat, és integrálhatuk a szabványos ticketing rendszerekkel, például a ServiceNow-val.

A pénzügyi intézmények várakozásai alapján rövid távon a felhő, a mesterséges intelligencia, a big data és a blockchain alkalmazása lehet a legnagyobb hatással az üzleti folyamatokra – a Magyar Nemzeti Bank fintech és digitalizációs jelentése szerint. Ezekben a technológiákban látnak üzleti lehetőséget a piaci szereplők. A technológiai szolgáltatók várakozásai szerint emellett az Internet of Things (IOT) és az 5G technológia alakíthatja át legnagyobb mértékben a pénzügyi szektor üzleti folyamatait. Ebből tehát az következik, hogy az előttünk álló időszakban jelentős fejlődés érzékelhető majd ezen a téren.

