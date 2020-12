Nincs megállás: jövőre jön az igazi durranás a zöldbefektetéseknél

Míg az ötszáz legnagyobb amerikai tőzsdei cég teljesítményét leképező S&P 500 index 16 százalékkal emelkedett az elmúlt egy év során, addig a zöldenergia előállításával, továbbá az ahhoz szükséges technológia fejlesztésével és gyártásával foglalkozó vállalatok részvényeit tartalmazó S&P Global Clean Energy Index 110 százalékkal nőtt tavaly december eleje óta. A zöldbefektetések piacának bővülése, és ezen eszközök általános áremelkedése tovább folytatódhat 2021-ben is, hiszen a koronavírus-járványt követően a klímaváltozás elleni küzdelem lesz az egyik kiemelkedő globális gazdaságpolitikai irányzat - olvasható az SPB Befektetési Zrt. vezető privátbankárának elemzésében.

A zöldbefektetésekbe invesztálók számára a hozam mellett elsődleges szempont az is, hogy a pénzükkel segítsék a környezeti kockázatok csökkentését, hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez, illetve a társadalmi célok eléréséhez. Az ilyen befektetésekkel ráadásul jelentős hozamokat is el lehet érni - hívja fel a figyelmet Rotyis József, az SPB Befektetési Zrt. vezető privátbankára, aki konkrét példákat is említ.

150 százalékkal nőtt a dán zöldóriás árfolyama két év alatt

Az S&P Global Clean Energy Indexben szereplő részvények között is kiemelkedően jól teljesített az elmúlt két évben a dán Orsted papírja. Az eredetileg állami tulajdonú integrált olaj- és gázkitermelő, illetve -kereskedő cég – upstream üzletágának értékesítése után – néhány év alatt zöldóriássá változott, és a világ egyik vezető szereplője lett a tengeri szélerőműparkokat tervező, gyártó és üzemeltető, illetve a biomassza hasznosításával és az okos energetikai megoldások fejlesztésével és értékesítésével foglalkozó cégek között. Ennek köszönhetően az Orsted részvényárfolyama a 2018 végi 450 dán koronáról mostanra mintegy 150 százalékkal, egészen 1100 koronáig drágult. A papír további árfolyam-növekedését segítheti, hogy a becslések szerint 2030-ig átlagosan évi 18 százalékkal nő globálisan a tengeri szélerőműparkok száma - írja Rotyis József, az SPB Befektetési Zrt. vezető privátbankára.

35 százalékkal emelkedett a zöldenergiával foglalkozó amerikai Xcel Energy árfolyama

Az amerikai Xcel Energy, és a tulajdonában lévő Public Service Company of Colorado (PSCC) egy villamosenergia-termeléssel, földgázkitermeléssel és -kereskedelemmel foglalkozó cégcsoport tagjai, amely az Egyesült Államok legnagyobb közösségi napelem-programját működteti. 2022-re a cégcsoport energiatermelésének mintegy 75 százaléka származik majd megújuló forrásokból. A vállalat a közelmúltban dolgozta ki elektromosautó-programját, amelynek megvalósítását segíti a megválasztott amerikai elnök gazdaságfejlesztési programjának egyik fő iránya: az elektromos töltőhálózat gyors fejlesztése, valamint az is, hogy az Egyesült Államok számos államában jogszabály írja elő, hogy 2023-ra az új személyautók és a közepesnél nem nagyobb haszonjárművek legalább egynegyede elektromos meghajtású legyen. Az Xcel részvényárfolyama tavaly év eleje óta 35 százalékkal emelkedett, e tervek megvalósulása pedig tovább javíthatja a cég eredményességét, így az árfolyam-növekedés is kitarthat.

Az agrártechnológia és a szoftverfejlesztés is lehet zöld

Ugyancsak ígéretes befektetési terület az agrártechnológia, ahonnan többek között a növényi alapú proteint előállító cégek lehetnek érdekesek, ilyen a Beyond Meat is, amelynek részvényárfolyama egy év alatt 76 százalékot emelkedett - mutat rá Rotyis József. Az agrártechnológia mellett a szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek között is találhatunk vonzó célpontokat. Egy évtized alatt a napelemek ára az ötödére, az akkumulátorok ára csaknem a tizedére csökkent, így az ezek tömegét hálózatba szervező, a megtermelt energia optimális tárolását és rendszerbe táplálását biztosító szoftverek fejlesztésével, alkalmazásával foglalkozó vállalatokra is érdemes figyelni. A SolarEdge Technologies részvényének árfolyama például az elmúlt évben több mint háromszorosára, 300 dollár fölé drágult.

A cikk megjelenését az SPB Befektetési Zrt. támogatta.

Címlapkép: Getty Images