Teljesülhet az idei terv, de nagy bizonytalanságban indul a jövő év (Interjú)

Ha lesz is elérhető vakcina két-három hónapon belül, a társadalom átoltása hosszabb időt vehet igénybe, addig pedig fenn fog állni a piaci bizonytalanság a vállalati hitelek piacán is – prognosztizálja Kasziba Levente. A Budapest Bank vállalati üzletágvezetőjét a céges törlesztési moratórium – rendeletben még mindig nem szabályozott – meghosszabbításáról, a 2020 eleji tervek teljesüléséről és a bank digitális innovációiról is kérdeztük.

Az újratervezésről szólt az idei év az életünk és a gazdaság sok területén, így a vállalati hitelezésben is. A Budapest Banknál hol tartanak az év elején kitűzött célokhoz képest?

2019 még abszolút rekordot hozott, a közel 5%-os GDP-növekedésnek is köszönhetően terveinket 10% feletti mértékben teljesítettük túl. Egy éve már látszódtak azonban a lassulás jelei, 2020-ra sok tekintetben már a növekedés lassulását vártuk, de a magas bázisról így is 9-10%-os hitelállomány-növekedéssel kalkuláltunk. A járvány hatására aztán mindent újraterveztünk, növekedési terveinket a felére csökkentettük. A harmadik negyedéves számaink azt mutatják, hogy ezt felül tudjuk teljesíteni, sőt, meg tudjuk közelíteni az eredeti éves terveket is.

Jelenleg közel 9%-os növekedést tudunk felmutatni 2019 végéhez képest, és hibahatáron belül hozhatjuk az éves terveket.

A törlesztési moratórium felfelé torzítja a hitelállomány változását mutató számokat, tehát enélkül kisebb lenne a növekedés, jól látom?

Igen, enélkül néhány százalékponttal lejjebb lennénk, hiszen a moratóriumban lévő ügyfelek aránya a szektor átlagánál alacsonyabb: 40% és 50% között mozgott tavasz óta. Növekedést jeleznek ugyanakkor a nem hitelhez kapcsolódó mutatóink is, így például a számlaforgalmunk, amely eddig 6%-os bővülést mutat. E téren nyáron láttunk egy jelentős visszaesést, de aztán visszatértünk a növekedéshez, és a folyószámlaállomány mellett a lekötött betéti állományunk is az előző évi fölött van. A harmadik negyedévben a szektor átlag 3%-os hitelbővülése felett teljesítettünk, a piaci részesedésünket a lízinggel együtt 9-10% között maradt. A lízingben erős az idei évünk, ami annak is köszönhető, hogy az EXIM kárenyhítő lízingtermékét egy hónapig csak mi kínáltuk a piacon.

Miben más a koronavírus-járvány második hulláma a kkv-hitelezés szempontjából, mint az első volt?

A folyamatban lévő hitelügyleteket azonnal elvágta a koronavírus első hulláma, a céges ügyfeleket azonnali újratervezésre kényszerítették a tavaszi történések. Jelenleg ilyen típusú visszaesést még nem látunk. Nagyon nagy a gazdaságélénkítő hitelprogramok jelentősége, hiszen majdnem minden cég ilyet igényel. A csőben lévő ügyletek most nem álltak le tehát, a január-februári folyósítások előkészítése továbbra is folyamatban van.

A jövő évben megkötendő hitel- és lízingszerződések tekintetében azonban nagy bizonytalanságot látunk, kifejezetten a haszongépjárművek finanszírozásában tapasztaljuk ezt.

A vakcinával kapcsolatos derűlátás tehát még nem érződik a hitelkeresletben?

A vakcinával kapcsolatos hírek pozitívan befolyásolják a cégek várakozásait, de a gazdasági környezet ezekben a hónapokban realizálódó romlásának összhatását, a nyitott gazdaság negatív következményeit, az alapanyagok piacát és a felvevőpiacokat érintő sokkokat ezek egyelőre nem tudják zárójelbe tenni. Ha lesz is elérhető vakcina két-három hónapon belül, a társadalom átoltása hosszabb időt vehet igénybe, addig pedig fenn fog állni a piaci bizonytalanság.

Hogy alakult az év a forgóeszköz- és a beruházási típusú hitelek iránti kereslet szempontjából? Volt, ami meglepte?

Az igények legalább fele likviditási jellegű: döntően forgóeszköz- vagy folyószámlahitelre jelentkezik, 40 százalékra teszem a beruházási vagy a beruházásokhoz kapcsolódó forgóeszközhitelek igénylését.

A nyári időszakban a korábban megszokott arányoknak megfelelően alakultak. A meglepő az volt számomra, hogy az NHP Hajrában és Széchenyi Kártya termékekben a kiváltási igény sokkal alacsonyabb arányban jelent meg, mint gondoltuk.

Mekkora a hitelkiváltások szerepe a piacon, és ebben a jelenségben a bankok számára egyes NHP-s hitelek után akár 4%-os kamatozással elérhető preferenciális betétek jelentősége?

2013-hoz, a Növekedési Hitelprogram elindulásának évéhez hasonlóan most is azt gondoltuk, hogy az igények legalább fele hitelkiváltásra irányul majd, ehhez képest 20-30 százalék közötti kiváltási arányt látunk. Eltérő a banki gyakorlat abból a szempontból, hogy ebben mekkora szerepet játszik a jegybanki preferenciális betét 4%-os kamata, amelyet a beruházási célú és lízing kihelyezéseik után igénybe tudnak venni a bankok. Mi nem éltünk csak emiatt rutinszerűen a hitelkiváltásokkal, hiszen piacrombolónak tartanánk, ha pusztán a kedvező jegybanki feltételeket kihasználva a kamatok mesterséges alacsonyan tartásával próbálnánk ügyfeleket szerezni.

Mi a véleménye a moratórium szelektív meghosszabbításáról, és arról, hogy még mindig nem tudni, melyek lesznek a jogosult vállalatok?

A célzott meghosszabbítást üdvözlendőnek tartom, a cégek bevételeinek elemzésével készülünk arra, hogy a korábbi miniszterelnöki bejelentésnek megfelelően a legalább 25%-os árbevétel-csökkenést elszenvedő vállalatok fogják januártól is igénybe venni a lehetőséget.

Ahol lehetséges, ott a bankszámla-forgalom, ahol nem, ott a vállalati főkönyvek elemzése van a segítségünkre.

Az általunk jól ismert vállalatok esetében egy nyilatkozat is elég volna. Nagyon várjuk természetesen a rendeletet.

Az MNB adatai szerint hatalmas mértékben, 24%-kal nőtt az elmúlt egy évben a vállalatok belföldi banki betétállománya. Mit üzen Önnek ez az adat?

A jól kialakított gazdaságélénkítő programok kellően erőteljesek ahhoz, hogy egy széles vállalati körben kompenzálják a bevételek visszaesését. Olcsó forrást jelentenek, amelyeket a cégek jó része csak addig és olyan mértékben használ fel idén, amennyire szükséges. Nagyívű beruházásokat idén kevesen mernek indítani, és a fejlesztések elhalasztása is hozzájárul ehhez a nagy arányú tartalékképzéshez.

A digitalizáció a tömegszerű lakossági szolgáltatások után a vállalati kiszolgálást is elérte, a Budapest Bank mit ért el ezen a téren az elmúlt negyedévekben?

Nagyon felértékelődött a koronavírus-válság hatására a szoros ügyfélkapcsolat, a bizalom, az új helyzethez és a frissen jelentkező igényekhez való alkalmazkodóképesség. A fizikai távolságtartást elősegítendő a magyar bankpiacon elsőként nálunk érhető el a távoli szerződés-aláírás funkció, illetve a CRM-rendszerünk részeként egy új sales reporting felületet is létrehoztunk, amely egy olyan vállalati ügyfélkép funkció használatát teszi lehetővé kapcsolattartóink számára, amely 360 fokos képet ad az ügyfélről, és többek között a tárgyalásokról szóló jelentések is ebben készülnek el, felgyorsítva az értékesítési folyamatot. Sales reporting rendszerünket a legjobb digitális kkv-értékesítéstámogató eszköznek járó díjjal jutalmazta az SME Banking Club.

2020 végén járunk, milyennek látja most a gazdasági kilátásokat?

A második negyedéves beesést a harmadik negyedév csak részben kompenzálta 2020-ban. Nyáron a felpattanás látványos volt, de csak negyedév/negyedév alapon. Egész ágazatok nem tudtak egyelőre talpra állni: ilyen elsősorban a turizmus, de részben az építőipar és az autóipar is. 2021 első negyedévét a vakcinával és a korlátozások feloldásával kapcsolatos hírek határozhatják meg, nagyon sok múlik ezek időbeliségén. Amíg mindez nem ér nyugvópontra, a vállalati értékesítések és a beruházások sem fognak olyan mértékben növekedni, ahogy szeretnénk. Bár a jövő év első fele tehát még nehéznek és bizonytalannak ígérkezik,

ennek ellenére 2021-es terveinkben is közel 10%-os hitelállomány-növekedéssel számolunk.