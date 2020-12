KGFB: 250 ezer magyar ügyfelének oszt vissza pénzt a Groupama a koronavírus miatt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

2020-ban, különösen a közel két hónapig tartó kijárási korlátozások idején csökkent a lakosság autóhasználata, melynek következtében a balesetek száma is visszaesett. A Groupama Biztosító most úgy döntött, hogy akkor lehet méltányos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező ügyfeleivel, ha számukra felajánl egy egyszeri összeget, melyet akár jótékony célra is fordíthatnak.