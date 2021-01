Elvéreztek az európai bankok Amerikában, a koronavírus az utolsó kaput is bezárta

Kudarcot kudarcra halmoznak az európai bankok az amerikai lakossági piac meghódítására tett kísérleteikben – hívta fel a figyelmet a napokban a Financial Times.

Az üzleti napilap cikke szerint a spanyol BBVA novemberben döntött úgy, hogy elhagyja az amerikai retail piacot, és eladja itteni érdekeltségét a pittsburghi székhelyű PNC-nek. A kivonulás jól illusztrálja az európai bankok sikertelenségét ezen a piacon.

Pedig Amerika elvileg a lehetőségek hazája is lehetne számukra: az európainál magasabb kamatmarzsok és egy 124 millió háztartásból álló piac kecsegteti őket. A hazai versenytársak azonban egyértelműen sikeresebbek: miközben a JP Morgan és a Bank of America pár év alatt megduplázta lakossági ületágának méretét, igazán sikeres európai bankot az amerikai lakossági piacon lényegében nem is találunk. A koronavírus és nyomában a Fed kamatcsökkentő lépése aztán a magasabb kamatmarzs vonzerejét is elvette tavaly.

A Financial Times cikke az HSBC, a Santander és a BBVA példáján mutatja be az európai bankok próbálkozásait.

Címlapkép: Getty Images