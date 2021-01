Kerülőúton szerzik meg a koronavírus-oltást a gazdag britek

Van egy, elsősorban brit gazdagoknak szóló elit klub, amely külföldi utazásokat megszervezve segíti klubtagjait hamarabb hozzájutni a koronavírus elleni oltóanyaghoz - számol be a hírről a The Telegraph.

A 25 ezer font éves tagdíjat elkérő Knightsbridge Circle exkluzív utakat szervez az Egyesült Arab Emírségekbe és Indiába a gazdag klubtagjainak, hogy hamarabb megkaphassák a koronavírus elleni oltást.

Nem is nagyon titkolja ezt az alapító, Stuart McNeill, hanem büszke arra, hogy a társaság már most képes koronavírus elleni vakcinát ajánlani a legtehetősebb tagjai számára. Tagjai, akik egyébként nem csak britek, jellemzően magánrepülőkön utaznak el luxusnyaralásukra, amelyet egy koronavírus elleni oltással fűszereznek meg. Az alapító feltételezi, hogy legtöbb ügyfelük üzleti vagy tanulmányi kiskaput kihasználva repül az Egyesült Arab Emírségekbe, ami végülis nem hazugság, hiszen sokan rendelkeznek ott a körükben üzleti érdekeltségekkel.

Elmondása szerint az utóbbi hetekben már folyik a gazdag elit klub néhány tagjának oltása a Pfizer és a Sinopharm vakcinákkal, de bízik abban, hogy hamarosan már az AstraZenecával is tudni fognak oltani.

McNeill szerint egy hónapos Dubajba szóló luxusút két személynek 40 ezer fontba is fájhat. Ugyanakkor fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az elit klubhoz tartozó gazdagok körében is csak azoknak biztosítják az oltást, akik legalább 65 évesek, ezzel is igyekeznek erkölcsi felelősséget vállalni azért, hogy csak azok kapják meg most a vakcinát, akiknek tényleg szüksége van rá – tette hozzá. A vakcina ára egyébként benne van a tagsági díjban.

McNeill kitér arra is, hogy szerinte mindazoknak, akiknek van magánegészségügyhöz való hozzáférése, lehetőséget kellene kapjanak az oltásra, kiemelve persze, hogy első körben csak a veszélyeztetett korúaknak szabad ezt biztosítani. A klub alapítója elmondta azt is, hogy ennek a „lehetőségnek” a keretében nemcsak a klubtagokat, hanem azok idősebb hozzátartozóit is beoltatják, ha elérték a 65 éves kort.

