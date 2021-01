Megvan az UniCredit új vezérigazgatója

Európa egyik legismertebb befektetési bankárát, a római kormányzati körökben is jó névnek számító Andrea Orcelt választotta új vezérigazgatójának az olasz UniCredit bankcsoport, az igazgatóság ma vitathatja meg a kinevezését – értesült a Reuters. A vezérváltás belföldi akvizícióknak adhat lendületet a társaságnál.

Az 57 éves olasz Andrea Orcel (képünkön) 2018-ig Svájc legnagyobb bankja, a UBS befektetési banki üzletágát vezette. A társaságot a spanyol Santander kedvéért hagyta el, de mivel nem tudtak megegyezni a javadalmazási kérdésekről, az elmúlt több mint két évben nem töltött be vezető banki pozíciót – idézte fel a Reuters.

Orcel ezután 112 millió euróra perelte a Santandert, az ügy folyamatban van, sorsa kérdéses. Most egyes külföldi tulajdonosok mellett állítólag az olasz szemüveggyáros milliárdos, Leonardo Del Vecchio által vezetett helyi tulajdonosi körök is Orcel jelölését támogatták az UniCreditnél.

Kritikus pillanatban kerülhet sor az új vezérigazgató kinevezésére az UniCredit élén, ugyanis nagy a nyomás az olasz bankcsoporton egyes kormányzati körök részéről, hogy vásárolja meg a világ legrégebbi bankjának számító, privatizáció előtt álló Monte dei Paschi di Sienát, amelyet az elmúlt években súlyos adófizetői eurómilliárdokból mentett meg az állam a csődtől, és 2017-ben került 68%-os arányban köztulajdonba. A hírügynökségi források szerint áprilisra szeretne megállapodni Róma egy lehetséges vevővel a bank sorsáról.

Az UniCredit előző vezérigazgatója, a szintén befetetési bankári múlttal rendelkező francia Jean Pierre Mustier 2020. november 30-án jelentette be lemondását idén áprilisi határidővel. Távozásának oka az igazgatóság tagjaival való összetűzés volt, többek között a stratégiát és éppen a Monte dei Paschi ügyét illetően. Mustier az akvizíciókkal szemben az osztalékfizetést tartotta elsődlegesnek, és nagyon szigorú feltételeket szabott az olasz versenytárs felvásárlásának.

Andrea Orcel jól ismert az UniCredittel hírbe hozott Monte dei Paschinál: 2007-ben a Merrill Lynch befektetési bank színeiben ő bábáskodott befektetési bankárként a Banca Antonveneta 9 milliárd eurós felvásárlásánál. Állítólag az olasz pénzügyminisztériumban is jó névnek tartják Orcelt, és nyitottak a Monte dei Paschi ügyének megvitatására. Sőt, mivel a kinevezését támogató részvényes, Del Vecchio a versenytárs Mediobanca egyetlen nagytulajdonosa, ezért a piacon az a pletyka is szárnyra kapott, hogy esetleg ezzel a hitelintézettel is összebútorozna.

Érdekes lehet Orcel javadalmazása is az UniCreditnél: a Santander vezérigazgatójaként Európa legjobban fizetett bankára lett volna (ezért is volt különösen jelentősége a bank elleni említett pernek), az UniCreditnél azonban híresen alacsonyak a vezérigazgatói fizetések. Elődje, Mustier 2019-ben 1,2 millió eurót keresett, ami az egyik legalacsonyabb bankvezéri fizetését jelentette Európa nagy bankcsoportjainál, a koronavírus miatt ráadásul ebből is lefaragtak 75%-ot azóta.

Az érintettek egyelőre nem kommentálták Orcel kiválasztásának hírét, az UniCredit igazgatósága ma vitathatja meg kinevezését.

Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images