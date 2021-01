Már öt banknál érhető el a minősített fogyasztóbarát személyi hitel Magyarországon

Az OTP, az Erste, a Cetelem és a Budapest Bank után a Takarékbanknál is elérhető a szabad felhasználású, fogyasztóbarát személyi hitel, amely elnyerte a Magyar Nemzeti Bank minősítését.

Közösséget építünk!

Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek ide kattintva.

Már az első napokban érdeklődést tapasztaltak az ország legnagyobb fiókhálózatával rendelkező Takarékbanknál a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsön iránt, amely szabad felhasználású és hitelkiváltásra is használható. Eddig hat intézmény nyerte el az MNB minősítését, részletesebben erről itt írtunk:

A Takarékbanknál a fogyasztóbarát személyi kölcsönt kínáló más hitelintézeteknél alacsonyabb, 150 ezer forintos nettó jövedelemtől igényelhető a hitel, amely így az átlagnál kisebb keresetűeknek is elérhető - közölték. A legkisebb felvehető összeget nézve is eltér a Takarékbank a többi hitelintézettől, mert már 300 ezer forinttól kínál kölcsönt, egészen 8 millió forintig. A legfeljebb hétéves futamidő alatt nem változik a kamat, és a havi törlesztőrészletek is egyenlő nagyságúak.