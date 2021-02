Appok és insurtech fejlesztések a magyar biztosítási szektorban - Íme a biztosítós újítások

Chatbot, használat alapú casco biztosítás, bringás app és távoli kárrendezés. A hazai biztosítási szektorban is egyre több ügyfélbarát insurtech-fejlesztés, innovatív app, biztosítási termék jelenik meg, a biztosítóknak küldött körkérdésünk nyomán ezeket gyűjtöttük csokorba.

Insurtech partnerek

Egyre több biztosító háza táján jelennek meg olyan insurtech cégek, akikkel a szektor inkumbens szereplői közösen fejlesztenek termékeket, szolgáltatásokat. Az Aegon az Xdroid nevű insurtech céggel működik együtt az algoritmizált hangelemzés, a leiratozás és az ügyfélelégedettség visszamérésében és elemzésében. A Generali a Szota Szabolcs által vezetett Smartsurance Technologies céggel dolgozik együtt, amely a Cristo applikációt fejlesztette (lásd később).

Az Allianz Hungária saját online és élő csatornáin, valamint tanácsadói-hálózatán, illetve alkuszokon keresztül értékesíti termékeit, insurtech-cégekkel jelenleg inkább a core technológia, és kockázatfelmérési oldalon működnek együtt, akár globális szinten. A Posta Biztosító nem külsős insurtech céggel működik együtt, hanem a saját maga által létrehozott új, insurtech brand keretein belül fejleszt kizárólag saját digitális csatornára biztosítási szolgáltatásokat. A hello brand termékei kizárólag a hello digitális csatornáin, (hello.hu és a két applikáció) érhetők el. Ugyanakkor a Posta Biztosító hello digitális márkájával fintech kooperáció keretében co-branded bankkártyát bocsátott ki, ezt a biztosító partnere, a Peak Prometheus platformon keresztül biztosítja.

Érdemes itt még megemlíteni az Uniqa inkubációs projektjéből elindult, már a német piacon is terjeszkedő insurtech brandet, a Cherrsiket, amely önálló startupunkká nőtte ki magát. A biztosító ebben az esetben a tapasztalatai és ügyfélvisszajelzések mentén fejlesztett egy saját startupot.

Általános ügyintézés mobilon

A biztosítók között vannak, amelyek inkább több, kifejezetten egy-egy célra, célcsoportra optimalizált appot fejlesztenek, de van olyan stratégia is, amikor egyuniverzális mobilalkalmazást fejlesztenek, mely egyszerre sok funkciót (kárrendezés, biztosításkötés stb,) lát el.

Az Aegon például 2021 során indítja el online ügyintézési portáljának applikációs változatát. Míg a funkciók azonosak lesznek a jelenleg is elérhető online funkciókkal, addig az azonosítás, képfeltöltés, dokumentumfeltöltés, helymeghatározás, lényegesen egyszerűbb lesz a mobil platform jellege miatt. A bevezetést követően az online portálon és az applikációban elérhető funkciók folyamatosan és párhuzamosan kerülnek fejlesztésre, bővítésre. A Generali Ügyfélpont nevű mobilalkalmazásán keresztül a következő szolgáltatásokat nyújtja: szerződéskezelés a saját biztosításokra, casco szemlefotó a szerződéskötés részeként, árfolyamok, online díjfizetés, utasbiztosítás kötés, kárbejelentés és smart kárrendezés, időjárási vészhelyzetek.

Újítások a kárrendezésben

A Generali videós kárrendezés szolgáltatása a lakás- és gépjárműbiztosításokhoz kötötten érhető el, tipikusan viharkárok, beázás, gépjárműnél pedig kisebb felületi, karosszériasérülések esetén. A szolgáltatás igénybevételéhez a bejelentő részéről egy e-mail címre, kamerás mobileszközre és mobilinternetre (3G/4G jelerősség) vagy wifire van szükség és arra, hogy minél pontosabban bemutassa a keletkezett kárt a kétoldalú videó-kapcsolaton keresztül. Ezután vagyonkároknál 5-7 perc, míg gépjármű károknál 10-15 perc alatt megtörténik a kárfelmérés, és amennyiben a videóhívás alapján a kár rendezhető, a kárösszeg utalása is megtörténik. Az azonnal indított kifizetés tehát már néhány percen belül a bejelentő számláján lehet.

Az Allianz ConnX nevű appja egy okoseszközzel lehetőséget biztosít a távoli kárfelmérésre. 2020-ban kárfelméréseink döntő többsége ezen keresztül zajlott a vírus első hullámától kezdve. 2019-ben vezették be az Online Kárstátuszkövetőt, amelynek segítségével nyomon követhető a biztosítási ügyintézés menete. Az alkalmazás 2020 tavaszán új funkcióval bővült, és már nemcsak a casco, de a gépjármű-felelősségbiztosítási károk esetében is használható, illetve ugyancsak fontos új funkció, hogy nem kizárólag Allianz-szerződéssel rendelkezők használhatják, hanem a biztosítóhoz forduló összes károsult tudja ezen keresztül követni a kárügyének alakulását. A kárbejelentő űrlapot felváltotta egy webes alkalmazás, amely egy modern, letisztult és felhasználóbarát felület, a kárbejelentés folyamatát is teljesen megújították.

A Posta Biztosító esetében a Posta Biztosító nevű applikációban van lehetőség lakásbiztosítási kárbejelentésre, mely fotókkal is dokumentálható, felgyorsítva ezzel a kárügyintézés folyamatát.

Egészséges életmód

A Posta Biztosító hello brandje egy hello Bringás nevű termékkel és egy külön applikációval is rendelkezik, amelyet már elérte több mint 22 ezren használnak. Az app rendelkezik többek között szervizkereső funkcióval is, ahol szakértő segítségét kérheti a felhasználó, ha menet közben meghibásodott a bringája vagy időpontot egyeztetne szervizelés céljából. A bringás közösség részére számukra releváns kedvezményeket nyújtanak kilométerekért cserébe. Vagyis a hello Bringás applikáció használatával – amihez nem feltétlenül szükséges hello Bringás biztosítással rendelkezni – a user gyűjtheti a megtett kilométereket, amiket beválthat az applikáció által kínált kedvezményekre, összeg és százalékos kuponokra. A bringás közösségünk már több alkalommal jótékonysági célért is tekert. Az összegyűjtött kilométereket a Biztosító pénzre váltja és egy előre meghatározott jótékonysági szervezet javára adományozza.

Autós megoldások

A SmartSurance Cristo alkalmazásán keresztül a felhasználók számára a használat alapú Roar Casco terméket teszi elérhetővé a Generali. Az Aegon smartCASCO alkalmazása az App Store-ból/Play áruházból letölthető, majd a kérdésekre válaszolva az appon keresztül néhány lépésben egyszerűen megköthető a casco-biztosítás. Nincs szükség semmilyen telemetriai eszköz beszerelésére, percalapú elszámolás alapján a valós használatnak megfelelően kell fizetni, egyetlen alkalmazásban több autó is biztosítható és az sem gond, ha a családban levő autót több családtag vezeti. Törés-, lopás-, elemi kárra nyújt fedezetet az autó használatának megfelelően és sok hasznos kiegészítő is rugalmasan köthető (ki-, bekapcsolható) és minden az applikációban történik; szerződéskötés, fizetés, kárbejelentés

Az Allianz kérdésünkre kifejtette, a gépjármű-felelősségbiztosítások esetében a szabályzói, törvényi háttér nem támogatja a felhasználás arányos árazást, hiszen az ügyfél számára előre meg kell határozni a következő évre érvényes díjat, az csak a következő évfordulót követően (bizonyos kivételektől eltekintve) módosítható. A CASCO-biztosításokban rugalmasabban igazíthatóak az ügyfél szerződésének ideje alatti autóhasználati szokásaihoz, ahhoz, hogy mennyit és milyen stílusban vezet. Ugyanakkor számos technológiai, folyamatbeli kihívásra kell még megoldás ahhoz, hogy ezek a megoldások széles körben használhatóak legyenek itthon, ezért az Allianznál ilyet eddig csak kísérleti jelleggel alkalmaztak

Utasbiztosítás

A Posta Biztosító hello2U appja az utazóközönség részére készült, melyben a következő újszerű funkciók is elérhetők:

a felhasználó összeállíthatja utazásaihoz tematizáltan a csomagjai tartalmát egy checklist segítségével, ami főként a gyakran utazók részére nyújt nagy segítséget, hogy semmi ne mardajon otthon,

feltöltheti iratait, ami nagy segítséget nyújthat ha azok, külföldön elvesznek vagy ellopják őket és pótlásukról gondoskodni kell,

továbbá egészségügyi adatok is feltölthetőek, ami egy esetleg baleset, betegség miatti külföldi orvosi ellátás intézése esetén az assistance szolgáltatónknak, és rajtuk keresztül a külföldön bennünket kezelő orvosnak nyújt nagyon hasznos információt. Legyen az állandóan szedett gyógyszerekről információ, betegségek, gyógyszer allergia.

A Posta Biztosító applikációban ezen kívül lehetőség van poggyászfotók feltöltésére. Ezért ugyan extra kedvezményt nem adnak, de poggyász kiegészítő biztosítás kötés esetén, aki feltölti 5 kedvenc, vagy legféltettebb vagyontárgyát – elsősorban informatikai eszközök (pl.: laptop, mobil, tablet, kamera, stb), amit az utazásra magával visz, akkor egy esetleg kár esetén dupla térítési limittel számolhat.

Chatbot

Az Aegonnál a 2020-as – adókedvezmény maximalizálására irányuló – nyugdíjbiztosítási kampányt az új chatbotuk, Maxi is segítette, aki információt nyújtott az érdeklődőknek többek között arról, hogy mennyi befizetés szükséges ahhoz, hogy a maximális adójóváírás lehetőségével élhessenek. Megjegyezték: az online ügyintézési portál applikációs változata is elkészül a biztosítónál idén.