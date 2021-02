Hibásan tájékoztatott a CIB, 40 millióra büntette az MNB

A jegybank 40 millió forint bírságot szabott ki a CIB Bankra hibás ügyféltájékoztatási és felügyeleti adatszolgáltatási hiányosságok miatt. Az MNB határidők tűzésével felszólította a bankot a jogszabályi kötelezettségei teljesítésére és a jogsértések megszüntetésére. A feltárt hiányosságok nem veszélyeztetik a hitelintézet biztonságos működését - közölte a felügyelet.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított – több helyszíni ellenőrzést is magában foglaló – korlátozott, nem teljes körű átfogó vizsgálatot végzett a CIB Bank Zrt.-nél (CIB Bank) a 2017. január 1-jétől a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot áttekintve.

Az MNB megállapította, hogy a hitelintézet befektetési szolgáltatásai kapcsán 2018-ra vonatkozóan nagyságrendileg 20 ezer ügyfél részére hibás – például termékköltséget, nettó hozamot, egyes tranzakciós költségeket érintő – utólagos tájékoztatást küldött az abban található adatokat összeállító programjának pontatlan paraméterezései miatt.

E feltárt hiányosság kiemelt befektetővédelmi súlyára tekintettel az MNB már vizsgálata közben ideiglenes intézkedésként, határidő tűzésével végzésben szólította fel a bankot, hogy a valóságnak megfelelő, utólagos költségtájékoztatási kötelezettségének tegyen eleget érintett ügyfelei felé.

A vizsgálat problémaként azonosította azt is, hogy a bank ügyfelei a megbízások végrehajtásáról szóló teljesítési igazoláshoz csupán a bankfiókban juthattak hozzá. Így nem kaptak a jogszabályban meghatározott azonnali, lényegi tájékoztatást az ügyleteikről tartós adathordozón. Az MNB szabálytalanságokat tárt fel a hitelintézet felügyeleti adatszolgáltatásával kapcsolatban is.

Mindezekre, valamint néhány további, a fentieknél kisebb súlyú jogszabálysértésre figyelemmel a jegybank ma publikált határozatában - a különböző jogsértések kapcsán - 90-180 napos teljesítési határidő kitűzésével kötelezte a CIB Bankot, hogy a feltárt hiányosságokat szüntesse meg és erről rendkívüli adatszolgáltatás keretében (a vezető testületei által is megtárgyalt, jóváhagyott belső ellenőri jelentés megküldésével) számoljon be az MNB-nek. A jogsértések miatt az MNB összességében 40 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a hitelintézetre.

A bírságösszeg meghatározásakor súlyosító körülménynek számított egyebek közt, hogy a feltárt hibás utólagos ügyféltájékoztatás az ügyfelek széles körét érintette és rendszerszintű hiányosságnak minősül. Enyhítő körülménynek minősült ugyanakkor, hogy a CIB Bank mindvégig együttműködő volt az eljárás során, illetve számos probléma esetén annak kijavítását már a vizsgálat során megkezdte, vagy ez irányú jövőbeni szándékáról biztosította az MNB-t. A banki vállalások teljesülését az MNB minden vizsgálatát követően kiemelt figyelemmel követi nyomon.