Emlékszel még a koronavírus előtti világra? Így változtak meg a lakossági hitelek azóta

Nagyot fordult a világ a lakossági hitelek körül azóta, hogy lassan egy éve Magyarországon is megjelent a koronavírus. Szigorodtak a banki hitelfeltételek, messze nem akkora mértékben azonban, mint amekkora változásra a legutóbbi pénzügyi válságra visszaemlékezve gondolnánk, egyes hiteltermékek pedig még olcsóbbá is váltak. Utánajártunk, hogy változtak meg a lakossági hitelek kondíciói és speciális feltételei az elmúlt egy évben, néhány konkrét banki példát is bemutatva.