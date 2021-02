Fiókbezárások és létszámleépítések az európai bankoknál

Az európai bankok olyan átalakításokat hajtanak végre a koronavírus-járvány időszakában, amelyeket hosszú évek óta várnak a befektetők, így létszámot csökkentenek, fiókokat zárnak be és ügyfeleiket egyre inkább elektronikus úton, az internet segítségével szolgálják ki - írta a The Wall Street Jornal (WSJ) című amerikai gazdasági napilap vasárnap közölt áttekintésében.

Németország második legnagyobb kereskedelmi bankja, a vastagon veszteséges Commerzbank közölte, hogy hazai alkalmazottainak egyharmadát elbocsátja, bankfiókjainak számát pedig 790-ről 450-re szűkíti, amire jó ideje próbálja rávenni egyik főrészvényese, az amerikai Cerberus befektetési társaság. Olaszországban és Spanyolországban egy sor bank olvad össze, így várhatóan több ezer fiókot zárnak be.

A Kearney amerikai tanácsadó cég arra számít, hogy

a következő három év során az Európában működő mintegy 165 ezer bankfiók egynegyedét megszüntetik.

A WSJ rámutatott, hogy a bankok az európai gazdaság egyik gyenge láncszemét jelentik, és lassan változtak. Amerikai riválisaikhoz képest az európai pénzintézetek nehezen termelnek elég pénzt ahhoz, hogy támogassák a hitelezés növekedését. A járvány kirobbanásakor pedig még mindig az egy évtizeddel korábban kezdődött szuverénadósság-válság korszakából örökölt rossz hitelek terheit nyögték.

A koronavírus-járvány és az általa okozott gazdasági válság arra kényszerítette a bankokat, hogy gyorsítsanak a változtatások ütemén. Az Európai Központi Bank utasította a bankokat szerkezetük átalakítására, lehetőséget nyújtva összeolvadásra költségcsökkentési céllal. Megváltoztatták álláspontjukat az európai országok kormányai, amelyek hosszú ideig ellenezték a bankok leépítésekhez vezető egyesülését. Az alacsony részvényárfolyamok pedig intézkedésekre kényszerítették a pénzintézetek vezetőit.

Az európai bankok költséghatékonysága alacsony, a ráfordítások magasak a bevételekhez képest. A költségcsökkentések egyik legegyszerűbb módja a fiókok bezárása.

Az öt legnagyobb spanyol bank tavaly 8 százalékkal karcsúsította fiókhálózatát. Ezzel együtt is az euróövezeti tagállamok között Spanyolország még mindig az élmezőnybe tartozik a kereskedelmi bankfiókok lakosságarányos számát tekintve. A Nemzetközi Valutaalap 2019-es adatai szerint a dél-európai országban minden százezer emberre 49 fiók jutott, míg például az Egyesült Államokban mindössze 30.

A legnagyobb olasz bank, az Intesa Sanpaolo 10 ezer munkahelyet számolt fel és bankfiókok százait zárta be, miután tavaly felvásárolta egyik olasz vetélytársát, az UBI Bancát. Mindazonáltal így is több mint négyezer fiókot üzemeltet, nagyjából ugyanannyit, mint az amerikai JPMorgan Chase és a Bank of America, pedig az olasz pénzintézet kisebb piacot szolgál ki amerikai riválisainál. Az Intesa azt tervezi, hogy legalább háromezer fiókot tart meg a jövőben, de befektetési eszközöket és biztosításokat értékesítő központtá alakítja át őket.

