Már tesztelik Kína digitális pénzét, ami a hatalom új kémeszköze lehet

A decentralizált kripto-szuperpénzből könnyen lehet, hogy egy újabb digitális megfigyelőeszközt készítenek Kínában, és a projekttel a túl nagyra nőtt kínai fintech-szektornak is határokat szabna a hatalom. Ez lehet a következő lépés abban a játszmában, amelyben Jack Ma világraszóló IPO-ját megfúrták, és letörték a milliárdos szarvait.

Kína már teszteli a digitális jegybankpénzt, a kínai holdújév ünnepén lakossági nyereményjátékon 200 000 ajándékcsomagot osztanak szét, melyek egyenként 200 jüant (nagyjából 9500 forintot) érnek, méghozzá digitális jegybankpénz formájában. Ehhez le kell tölteni egy okostelefonos appot, ahol a digitális jegybankpénzt tárolhatják.

És hogy ez miért olyan nagy durranás? A digitális jegybankpénz (Central Bank Digital Currency – CBDC) egy jegybank által kibocsátott, dematerializált, digitális fizetőeszköz. Jelenleg a digitális fizetőeszközök kibocsátói a kereskedelmi bankok, a jegybank által közvetlenül kibocsátott pénzzel csak fizikai formában találkozhatunk.

A digitális jegybankpénzért a jegybank közvetlenül vállal felelősséget, nem szükséges például betétvédelemmel ellátni, mert az állam garantálja, kvázi kockázatmentes. Ez kicsit arra hasonlít, mintha a jegybank elektronikus számlát vezetne. A technikai megvalósítás nagyon sokféle lehet, a legtöbb digitális jegybankpénz-terv szerint az CBDC-ket a bitcoin technológiai alapjain, blokkláncon bocsátanák ki, de különböző szinten központosított rendszerekről vannak elképzelések: részben zárt, részben elosztott hálózatokon tartanák ezeket nyilván.

A CBDC-k bevezetése Európában is téma: a digitális euró – és általában a digitális jegybankpénzek – a digitális fizetéseket tehetik egyszerűbbé és olcsóbbá, ugyanakkor a jegybankok ezáltal valahol a kereskedelmi bankokkal versenyeznének, ez pedig egyelőre szinte beláthatatlan következményeket hozhat a bankrendszer működésében. A problémáról az MNB korábban egy részletes szakmai cikkben is írt nálunk, és nemrégiben Kolozsi Pál Péter a Magyar Nemzeti Bank (MNB) igazgatója beszélt erről a Külügyi és Külgazdasági Intézet kerekasztal-beszélgetésén. Az eseményen az igazgató kifejtette:

a világban az államilag kontrollált eszközök kezdenek kiszorulni a piacokról. Ez indította el a jegybanki vezetők körében a gondolkodást, mivel ezt a helyzetet kezelni kell.

Ez drasztikus átalakulást hozhat a teljes pénzügyi rendszerben. A digitális jegybankpénz fejlesztési projekt sok országban kiemelt lett, és kínai-amerikai versengésben is megjelent.

Mit akarhat Kína ezzel az egésszel?

Bár a tesztelésről még nem tudni, mikor zárják le, és mikor indulhat el élesben a kínai digitális jüan, a jelek szerint már nagyon előre járnak a fejlesztésben, és a céljuk, hogy a nagy gazdaságok közül világelsők legyenek a területen. Úgy tudni, az elképzelések szerint a jövő évi téli olimpián már biztosan működnie kellene a digitális jegybankpénznek. A hivatalos álláspont szerint egyrészt a dollár uralmát szeretnék gyengíteni a világon a technológia bevezetésével, vagyis a belföldi pénzforgalom hatékonyságának növelése mellett a nemzetközi kereskedelemben is előteljesebben jelenhetne meg elszámolási egységként a digitális jüan. Illetve cél az is, hogy a pénzügyi tranzakciókat átláthatóbbá tegyék.

Kínában a kommunista párt hatalmának fenntartásához szorosan kötődik a digitális jüan projekt, az innovációt részben a digitális megfigyelés eszközeként használhatják – írja a Financial Times. Egy helyi magas beosztású bankár szerint a digitális jüan kibocsátásával minden egyes tranzakció felkerül a kínai jegybank radarjára, melyeket valós időben, egyénenként is nyomon tud követni a jegybank.

Itt nem azzal van a gond, hogy a jegybank felügyeli a rendszert, vagy például a nyomozóhatóság belekérdezhet egy ország elektronikus fizetési adataiba: aggodalomra az adhat okot, ahogy a kínai hatalom bánik a digitális adatokkal, és ahogyan azt felhasználja a társadalom feletti kontrollja megőrzésére.

Érdekes belegondolni, hogy a kínai jegybank által kibocsátott kriptopénz (illetve a többi digitális pénz is) éppen az ellenkezőjét testesíti meg annak, mint ami a bitcoint eredeti létrehozásának volt a célja, mégis éppen utóbbi technológiáját és újdonságait használják fel a CBDC -k működéséhez. A digitális jüan egy központosított rendszerben jön létre, a kereskedelmi bankokat kihagyva a sorból közvetlenül a PBOC bocsátja ki, az állam garantálja, míg a bitcoint az egymástól független szereplők hálózata működteti.

A piaci versenytársak túl nagyra nőttek

A kínai kormány komolyan tart a saját fintech-szektorának térnyerésétől, a nagyra nőtt kínai technológiai óriásoktól is, és a jegybanki digitális pénzzel a Tencenttel és az Ant Csoporttal szembeni kiszolgáltatottságát is csökkentené. Az e-fizetési piac e két domináns szereplőjének egyértelműen a riválisa lehet a digitális jüan.

Az Ant tavaly minden idők legnagyobb IPO-jára készült, már csak egy engedélyre vártak, amikor hirtelen hatalmasat változott a széljárás a milliárdos főtulajdonos Jack Ma körül. A túlságosan nagy hatalomra és vagyonra szert tett milliárdos alól egy szempillatás alól kiszaladt a talaj, a kommunista párt keményen lecsapott rá: Az államapparátus képviselői:

Visszavonták az Ant Group tőzsdei bevezetésének engedélyeit, így meghiúsult az elsődleges részvénykibocsátás, mely során a várakozások szerint 300 milliárd dollárra értékelhették volna a vállalatot.

Szigorúbb tőkekövetelményeketakasztottak a cég nyakába.

Arra utasítottákaz Ant vezetését, hogy sürgősen változtassák meg a cég működési modelljét.

Monopólium-szabályokkal szembeni kihágások miatt eljárást indítottak az Alibaba ellen.

Decemberben rendőrségi razziát tartottak a vállalatcsoport több irodájában is.

Felmerült a cégbirodalmának feldarabolása, és állami irányítás alá vétele

Állítólag Jack Ma, amikor megtudta, hogy kihúzta a gyufát a kommunista pártnál, önként ajánlott részesedést az államnak cégeiben, tűzoltás gyanánt, de ez már kevésnek bizonyult. A legnagyobb misztérium az egész üggyel kapcsolatosan mégis az volt, hogy Jack Ma októberben egyik napról a másikra egyszerűen eltűnt. Nem írt Twitteren, nem szerepelt nyilvánosan, eltüntették még saját showműsorának stábjából is, és csak január végén került elő újra.

A New York Times friss cikke szerint az egész boszorkányüldözés és az IPO elkaszálása mögött a Xi Jinping és a kommunista párt félelme állt, ugyanis ha az Ant Csoport elsődleges részvénykibocsátás megtörtént volna, azzal nem csak Jack Ma, hanem a vállalt olyan tulajdonosai is meggazdagodtak volna, akikben a kommunista párt elnöke vetélytársat lát. Egyes politikai családok leszármazottai is vannak ugyanis ebben a körben, a cégcsoportnál és a tulajdonosi körénél tartott hatósági vizsgálatokat is emiatt vezényelték le.

A címlapkép forrása: Getty Images.