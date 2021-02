Filléres csomaggal köszönt be az új fintech sztár Magyarországra

A ZEN pénzforgalmi szolgáltatásokat kínáló lengyel fintech startup bejelentette hivatalos indulását Magyarországon. A fintech értékajánlata hasonlít a már több milliónyi felhasználót bezsákoló korábbi fintech úttörőkéhez, de egy sor olyan feature-rel is operálnak, amelyeket eddig más szolgáltatóknál nem láttunk. Havi 1-5 euróért komoly, akár 15 százalékos cashbacket adnak, és a kisebb előfizetésben is már több hasznos funkciót kaphatunk, ha szeretünk online vásárolni. Megnéztük a cég hátterét és alapításának körülményeit, előzményeit is.