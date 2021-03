Megszünteti az Erste a széntüzeléses üzletek finanszírozását

Az Erste Csoport 2030-tól nem finanszíroz széntüzeléses üzleteket – közölte az osztrák bankcsoport. A közvetlenül széneszközök finanszírozására vonatkozó hitelezési kapcsolatok fennmaradnak a vonatkozó szerződések lejártáig, az ebben a körben meglévő megújuló szerződések 2023. év végén túl már nem hosszabbíthatóak meg – közölte a bankcsoport.

A koronavírus-járvány egy magától értetődő lehetőséget jelent az egész gazdaság ökológiai újraindítására. Hiszem, hogy a jövőbeli növekedésünknek fenntartható projektekből kell származnia – jelentette ki Bernd Spalt, az Erste Csoport vezérigazgatója.

Csak akkor lesz tartható a párizsi egyezményben 2015-ben meghatározott 1,5 Celsius-fokos globális felmelegedési határ, ha a szenet mint energiahordozót már 2030-ban kivezetik. Ez az oka annak, hogy az Erste Csoport elkötelezte magát, hogy redukálja a szénbányászati és széntüzeléses szektorok finanszírozását azzal a végső céllal, hogy 2030-ra nettó kitettsége nullára csökkenjen ezeken a területeken.

Ebben az összefüggésben az Erste Csoportnak már jelenleg is alacsony a szénbányászati kitettsége, ám a régió áramtermelőinek energiaszerkezete gyakran az adott ország energiaforrásait tükrözi. Az összes olyan energiatermelőt figyelembe véve, ahol a szén több mint 10 százalékos részaránnyal szerepel az energiaszerkezetben, az Erste Csoport portfóliójának kevesebb, mint 0,3 százaléka rendelkezik szénalapú energiatermeléssel kapcsolatos kitettséggel.

A finanszírozási politika felülvizsgálata nyomán a széneszköz-specifikus beruházások, vagy a szénbányászattal, szénfeldolgozással, kokszfeldolgozással és szénalapú energiatermeléssel kapcsolatos új közvetlen finanszírozás már nem támogatható. Ez vonatkozik a meglévő erőművek működésének meghosszabbítására, felújítására, szervizelésére, valamint a szénbányászat és szénalapú erőművek eszközeire vonatkozó közvetlen ellátási láncra is.

Emellett a vállalati finanszírozás a továbbiakban nem lesz elérhető olyan társaságok és vállalatcsoportok számára, amelyek (már meglévő) szénbányászati, vagy szénalapú energiatermelő kapacitásaikat meghosszabbítják, illetve amelyeknek bevétele több mint 25 százalékos arányban a szénszektorból származik. Emellett az Erste Csoport nem nyújt finanszírozást a továbbiakban a szén, mint nyersanyag (árutőzsdei) kereskedéséhez, valamint szén tárolásához és feldolgozásához.

A közvetlenül széneszközök finanszírozására vonatkozó hitelezési kapcsolatok fennmaradnak a vonatkozó szerződések lejártáig, az ebben a körben meglévő megújuló szerződések 2023. év végén túl már nem hosszabbíthatóak meg.

A szén még ma is releváns tényező, különösen Kelet-Közép-Európa energiaellátásában, így a régió egyes országaiban továbbra is elsődleges energiaforrásként szolgál a távhőellátásban. Ezeket a jelenlegi függőségeket is figyelembe véve az Erste Csoport az energiabiztonság és a társadalmi felelősségvállalás csorbítása nélkül kívánja támogatni a régió szénfelhasználási átmenetét. Mindezek alapján az Erste Csoport mélyreható egyeztetést kíván folytatni érintett vállalati ügyfeleivel annak érdekében, hogy a 2023 végéig hiteles átmeneti terveket állíthassanak össze. „Támogatjuk ügyfeleink erőfeszítéseit, hogy 2030-ig kivonulhassanak a szénerőművi ágazatból” – jelentette ki Bernd Spalt.