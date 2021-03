Megőrül a magyar lakosság az új kamatmentes hitelért: te már felvetted?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Alig telt el másfél év azóta, hogy bevezette a kormány, máris mintegy 120 ezer fiatal házaspár vette igénybe a babaváró hitelt. Minden idők egyik legsikeresebb pénzügyi termékeként az összes lakossági banki tartozás 13,5 százalékát most már ez a kamatmentes hiteltípus teszi ki. Bár a babát várók abszolút kedvencéről van szó, hiszen számukra sokkal jobbak a feltételei a lakáshitelekénél és a személyi kölcsönökénél is, a kutatások szerint kétharmad részben mégsem kiszorító, hanem addicionális hatása volt a terméknek a hitelpiacra. Megnéztük, hogy áll most a babaváró hitel.