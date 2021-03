EKB: nincsenek felkészülve a tömeges hitelbedőlésekre az európai bankok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az EKB bankfelügyeleti vezetője szerint a bankoknak fel kellene gyorsítaniuk a koronavírus-válsággal összefüggő rossz hitelek miatti tartalékképzést, ennek érdekében a tőkepufferek kapcsán is hajlandó elnéző lenni a központi bank egy ideig - számol be a hírről a Financial Times.