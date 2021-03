Egyre jobbak a kkv-k az online kommunikációban

A pandémia rákényszerítette a vállalkozásokat az online ügyintézésre, a nehézségekkel teli időszakban pedig egyre többe váltak fogékonnyá azokra a digitális banki megoldásokra, platformokra, amelyek bevezetése eddig a kényszer hiányában lassabb ütemben zajlott. A Portfolio Marketing, PR és digitális sales a pénzintézeteknél elnevezésű online konferenciáján a bankszektor kommunikációs szakemberei beszélgettek arról, hogyan láttak az elmúlt időszakot, milyen nehézségekkel kellet szembenézniük és hogyan alakultak át az ügyfélkapcsolatok.

A pandémiás helyzet a banki kommunikációt is próbára tette, pillanatok alatt kellett átszervezni a folyamatokat, azonban kevés terület van, amely ennyire hozzá lenne szokva a válságszituációkhoz. „Kevés szektor van, ami ennyire hozzászokott volna a válságokhoz, nem igazán tudunk meglepődni, éppen ezért elég jó a reakcióképessége a bankszektor kommunikációs szakembereinek” – mondta Szinai Ádám, a CIB Csoport marketingkommunikáció és PR vezetője, aki azt is hozzátette, hogy inkább ott lát nehézséget, hogy egy súlyos amortizáció zajlik a gazdasági újságírás terén, mindössze 10-12 újságíró maradt a piacon, annyira sokan elhagyták a területet. Ezért nagyon fontossá váltak a saját felületek, ahol a bankok kommunikálni tudják üzeneteiket.

Tölgyes Orsolya, a Budapest Bank kommunikációs vezetője is úgy látja, hogy sok közleményük változtatás nélkül jelenik meg a sajtóban, ami szerinte sokat elárul a médiapiac állapotáról. A pandémia kapcsán hozzátette, hogy a bankoknak kell legyen válságterve, a Budapest Banknak például az influenza kapcsán volt pandémiás terve, de a gyakorlat ezeket rendszerint felülírja. Szinai ehhez hozzászólva úgy fogalmazott, hogy

minden terv ott omlik össze, ahol találkozik a valósággal a hadszíntéren.

Véleménye szerint ezek a tervek a gyakorlatban kevéssé működnek, de kétségtelenül van egy ehhez kapcsolódó rutin. A CIB olasz háttere miatt az elsők között reagált, amikor több észak-olaszországi települést lezártak. „Már vasárnap felállt egy kríziscsapat és meg is született egy guideline, ami alapján aztán folyt a munka” – tette hozzá a szakember.

Lengyel Zoltán, a Sberbank Magyarország Zrt. marketing, PR és digitális területének területvezetője szerint hasonlóan zajlott ez minden banknál, a pandémia kitörésekor náluk is létrejött egy úgynevezett Covid Committee, ami a helyzetet kezelte. „Az egész csapatot, ami korábban a klasszikus marketing kommunikációval foglalkozott át kellett irányítani a belső kommunikációs feladatokra, mert amíg korábban ennek megvoltak a belső fizikai terei, addig a vírushelyzet miatt létre kellett hozni azokat a digitális tereket, ahol ez a kommunikáció továbbra is áramlani tud” – mondta Lengyel.

"A Citi tekintetében a szükséges digitális platformok rendelkezésre álltak és már a pandémiás helyzet előtt is gyakorlottan használtuk ezeket a globális - kontinenseken és időzónákon átívelő - kommunikációban, inkább ahhoz kellett hozzászokni, hogy csak és kizárólag ezt használjuk" - ezt már Smid Beáta, a Citi kommunikációs igazgatója mondta.

Tölgyes szerint ugyanakkor hatalmas teher volt például a törlesztési moratórium kommunikálása, időben eljuttatni az információkat az emberekhez, miközben sok esetben a kormányrendeletek az éjszaka közepén jelentek meg, de az sem volt példátlan, hogy a kormányzati bejelentések és a részletes értelmezés megjelenése között napok teltek el.

Szinai hozzátette, hogy a banki menedzsment a szokásosnál nagyobb felhatalmazást adott a kommunikációs csapatoknak, így le lehetett hozni olyan tartalmakat, amelyek termékfüggetlenek, és ezáltal be lehetett hozni egy értékalapú kommunikációt.

A panelbeszélgetés résztvevői egyetértetek abban, hogy a vállalati témájú tartalmak az elmúlt időszakban nagyobb figyelemre számíthattak, ami egyértelmű jele annak, hogy a vállalkozások anyagi problémákkal küszködnek, kifejezetten nagy az érdeklődés a lízing, faktoring témájú tartalmak iránt.

A Citinél tavalyi évben több mint 200 fővel növelték a dolgozók számát, ami Smid szerint elég nagy kihívás volt, tekintve, hogy az online toborzáshoz készült reklámfilmet nem volt egyszerű összehozni a pandémiás korlátozások közepette. De azt is kiemelte, hogy

a vállalati ügyfeleket egyre könnyebb online elérni, egyre többen otthonosan mozognak az online térben,

kapcsolódnak webináriumokhoz, ahol minden szükséges információt megkaphatnak.

Tölgyes is hasonlóképpen látta: "A Budapest Banknál is bevezettünk olyan digitális megoldásokat, amelyek eddig is csőben voltak, de a szükséghelyzet előbb életre hívta őket. Ilyen az online ügyintézést segítő digitális aláírás vagy hogy az ügyfél-rendezvényeknek létrehoztunk egy saját online felületet, amit használnak is és sok pozitív visszajelzést kapunk" - mondta a szakember.