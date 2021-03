Kamatmentes 10 millió: megvan, mennyien igényelték már az ingyenhitelt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Eddig közel 1500 vállalkozás nyújtotta be hiteligényét a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönre több mint 10 milliárd forint értékben, ezeket gyorsított ügyintézéssel dolgozzák fel az MFB Pontok és az Magyar Fejlesztési Bank munkatársai, így már az első folyósításokra is sor kerülhetett – közölte az MFB. Jelenleg is zajlik a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön következő szakaszának előkészítése, erről azonban még nem ismertettek részleteket.