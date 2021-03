Újabb fogyasztóbarát személyi hitel jelent meg a magyar piacon

A jegybank értesítette az MKB Bank Nyrt.-t Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel pályázatának pozitív elbírálásáról. Az új konstrukció forgalmazása így akár azonnal elindulhat, miközben immár a személyi hitelpiac bő kétharmadát kitevő intézménynél elérhetővé váltak e gyors, versenyképes árazású és fogyasztóbarát kiszolgálást garantáló termékek. Áprilistól megnyílik a teljesen online hitelügyintézés az érintett pénzügyi intézmények meglévő ügyfeleinek.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) pozitívan bírálta el a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel (MSZH) minősítés megszerzésére pályázatot benyújtó MKB Bank Nyrt. beadványát, s erről értesítette is a társaságot. A bank döntésétől függően így akár azonnal megkezdheti a minősített termék forgalmazását.

Így már hét szereplő:

Budapest Bank Zrt.,

Cofidis Magyarországi Fióktelepe,

Erste Bank Hungary Zrt.,

Magyar Cetelem Bank Zrt.,

MKB Bank Nyrt.,

OTP Bank Nyrt.,

Takarékbank Zrt.

– kínálja a MSZH konstrukcióit az ügyfeleknek.

E pénzügyi intézmények együtt a hazai személyi kölcsön piac bő kétharmadát fedik le.

Ez azt jelzi: piaci oldalról is jelentős az érdeklődés a – mindössze pár hónapja forgalmazható – MSZH iránt, ami az MNB várakozásai szerint a fogyasztóbarát lakáshitelhez hasonlóan a mainál erősebb versenyt és ügyfélbarátabb kiszolgálást hozhat el itthon.

A szabad felhasználású, akár hitelkiváltásra is alkalmas MSZH termékek fix kamatozásúak, így törlesztőrészletük nem nőhet a futamidő alatt. Az ügyleti kamat 500 ezer forint hitelösszegig nem lehet magasabb egy, a hitelnyújtótól független referenciakamat 15 százalékponttal, 500 ezer forint fölötti hitelösszeg esetén pedig a referenciakamat 10 százalékponttal növelt mértékénél. Referenciakamat lehet pl. valamilyen állampapírhozam, melynek aktuális értéke – 5 éves futamidőt feltételezve - jelenleg 1-2 százalék körül mozog. A fogyasztóbarát személyi hitelek folyósítási díja maximum 0,75 százalékra (online hitelfelvételnél ez ingyenes), előtörlesztési díja legföljebb 0,5 százalékra rúghat (1 évnél rövidebb hátralévő futamidőnél ez ingyenes), ami az előző esetében a kétharmada, utóbbi esetében pedig csupán a fele a piacon eddig alkalmazottaknak. Az MSZH esetében a hitel befogadását követő 3, online hitelfelvételnél 2 munkanapon belül folyósítani kell a kölcsönt.

A fogyasztóbarát személyi kölcsönök között is elindult versenyt jelzi, hogy jellemzően 7 és 12 százalék közötti kamatokkal érhetők el MSZH konstrukciók, miközben – pl. az ügyfél jövedelmétől, a kért hitelösszegtől vagy a futamidőtől függően – 300 ezertől akár 10 millió forint hitelösszegig, s 1 évtől 7 évig tartó futamidőre (utóbbi az MNB feltételrendszere szerinti maximum) vannak ajánlatok a piacon.

A jegybank a napokban füzetet adott ki a fogyasztók tájékoztatására a konstrukcióról, s honlapján új információs felületet – www.mnb.hu/fogyasztobarat – is létrehozott az érdeklődők számára. Ezen mindhárom típusú minősített fogyasztóbarát termékre (a személyi kölcsönök mellett tehát a lakáshitelekre és az otthonbiztosításokra is) vonatkozó valamennyi adat, információ, kérdések és válaszok elérhetők. Az MSZH esetében a tájékozódást a piaci szereplők konkrét termékeit összehasonlító kalkulátor is segíti.