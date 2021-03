Törlesztési moratórium: példátlan, amit Magyarország művelt, íme a számok

Palkó István Cikk mentése Megosztás

A napokban múlt egy éve, hogy bevezette a kormány Európa legnagyvonalúbb törlesztési moratóriumát, amely jelen állás szerint 2021. június 30-án véget ér. A moratórium eredményeként 2020 végéig 1700-1800 milliárd forint, vagyis a tavalyi GDP 3,6-3,8 százalékát kitevő elhalasztott törlesztés maradhatott a reálgazdaságban, amiből a háztartások mintegy 600 milliárd forinttal, a vállalati szegmens 1100-1200 milliárd forinttal részesedhetett. Más fontos adatokat is kaptunk a Magyar Nemzeti Banktól, ezeket is bemutatjuk most.