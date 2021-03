Kevesebb készpénzt és több online bankolást hozott a járvány harmadik hulláma

Csökkent a lakossági készpénzfelvétel a magyarországi pénzintézeteknél a járvány újabb, idei hullámában, sokkal inkább a digitális felületek használata emelkedett, miközben tavaly ilyenkor kiugró volt a készpénzfelvétel - ez derült ki a bankok adataiból, amit az MTI érdeklődésére közöltek.

Az OTP Bank adatai alapján nem látható rendkívüli emelkedés a készpénzfelvételek összértékében 2021 március első két hetében február utolsó két hetéhez képest; a készpénzfelvételi igény hagyományosan magasabb minden hónap első felében, mint azt követően. Éves összevetésben idén a 9. és a 10. héten is alacsonyabb volt a készpénzfelvételek összértéke, mint 2020. azonos időszakában - közölték.

Az Erste Bank a veszélyhelyzet tavaly tavaszi kihirdetésekor jelentkező hirtelen megnövekedett készpénzigényt leszámítva azt tapasztalta, hogy visszaszorult az ATM készpénzfelvételi tranzakciók száma és összértéke egyaránt. A járványidőszak egyik hozadéka, hogy egyre többen választják a készpénz helyett az elektronikus fizetési megoldásokat, melyet a bank minden eszközzel támogat. Az internetbanki és mobilalkalmazások - így a banknál az idén februárban elindult George elnevezésű szolgáltatás -, valamint az egyéb digitális megoldások mindamellett, hogy a személyes találkozás elkerülésével az egészség védelmét is szolgálják, segítségükkel idő takarítható meg, és hosszútávon kényelmesebbé tehetik a mindennapos bankolást. Az azonnali fizetés elindulásával egyes kifizetések még gyorsabban, szinte azonnali időben, biztonságosan intézhetők- húzták alá.

A Takarékbank ATM-jeinél sem tapasztaltak szignifikáns növekedést a készpénzfelvételben. Korlátozást nem vezettek be a készpénzfelvételnél. A járványhelyzetben a bank folyamatosan vizsgálja ATM-jei forgalmát, és szükség esetén soron kívül intézkedik az automaták töltéséről. Erre tavaly tavasszal, az első hullám idején volt szükség - írták.

A CIB Bank tapasztalatai szerint sem a pénztári ki- és befizetés, sem az ATM-es készpénzfelvétel mértéke nem változott számottevően. Komoly, mintegy 50 százalékos növekedést mértek azonban az elmúlt időszakban az azonnali jóváírású ATM-es befizetések esetében.

A Budapest Bank szintén arról számolt be, hogy idén január 1-je és március 23-a közt a készpénzfelvétel mértéke nem nőtt 2020 azonos időszakához képest. A bank a koronavírus-járvány megjelenése óta nem korlátozta sem az egy tranzakcióval felvehető maximális összeget, sem az egy nap alatt felvehető maximális összeget.

A K&H Banknál sem érzékeltek változást a készpénzhasználatban. A bank 214 készpénzbefizetésre is alkalmas automatát üzemeltet és az ügyfélpontjaik 80 százaléka pénztármentes, ami 190 ügyfélpontot jelent. A K&H Bank digitalizációs törekvéseit jól mutatja ebben az irányban is, hogy a készpénzes ki- és befizetési tranzakciókat az ügyfelek egyre inkább az ATM-eken keresztül bonyolítják, melyeken havonta ötvenmilliárd forintnyi összeget fizetnek be - közölték.

Az MNB korábban azt közölte, hogy a készpénzkereslet különösen a világjárvány hazai megjelenésének első hulláma alatt nőtt jelentősen, miközben a tranzakciós készpénzhasználat, azaz a készpénzes fizetések nagy mértékben csökkentek. Tavaly március 12-től, a járvány első hulláma alatt 8 munkanapon keresztül a jegybankból kiugró mértékű készpénzkiáramlást mértek. Ez elérte a 250 milliárd forintot, és a korábbi trendek alapján 5-7 hónap normál növekményének felelt meg. A pandémiás helyzet által keltett kezdeti intenzív időszakot jelentős korrekció követte, melynek során április és május folyamán szignifikánsan visszaesett a kereslet, majd a nyári hónapokban a készpénzforgalmat leíró mutatók többségükben elérték vagy megközelítették korábban jellemző értékeiket, végül az év utolsó harmadában a Covid-19 járvány újabb hulláma további visszaesést okozott a készpénz iránti keresletben, különösen decemberben.

2020-ban a forgalomban levő készpénzállomány 9,7 százalékkal nőtt, értéke 2020 végére már a 7200 milliárd forintot is meghaladta. A 2021-es év elején a készpénz iránti kereslet továbbra is élénk maradt, így az MNB várakozása szerint a készpénzállomány bővülése 2021-ben is tovább folytatódik, bár a növekedés üteme mérséklődik.

Ugyanakkor a készpénzes fizetések darabszáma jelentősen csökkent 2020 folyamán, tavaly 18 százalékkal kevesebb tranzakciót rögzítettek az online pénztárgépeken, mint 2019-ben. Ezzel szemben a kártyás fizetések darabszáma csak 3 százalékkal esett vissza, értéke pedig 11 százalékkal nőtt 2019-hez képest.

