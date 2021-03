Nagyot mentek a challenger bankok a koronavírus árnyékában, és idén is szárnyalhatnak

A világjárvány alatt, 2020-ban is tovább száguldottak a csak mobilos challenger bankok, már ami az appjuk letöltési számát illeti. Bár a letöltésszám természetesen nem egyenlő az ügyfélszámmal, ebből azt sejthetjük, hogy az új ügyfelek megszerzésében nagyon is jól teljesítettek a hagyományos bankok kihívói. Igaz, az eddig kapott kockázatitőke-befektetésből juthatott is a terjeszkedésre.