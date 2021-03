Megvétózhatják az UniCredit-vezér kimagasló fizetését a részvényesek

A részvényesek egy befolyásos tanácsadó csoportja szerint a befektetőknek fel kellene szólalniuk az UniCredit bérezési politikájával és az új vezér, Andrea Orcel 7,5 millió eurós fizetésével szemben a bank két múlva tartandó közgyűlésén – számol be a hírről a Financial Times.

A részvényesek tanácsadó csoportja szerint aggodalomra ad okot, hogy az új vezér 7,5 millió eurós juttatási csomagja egy olyan részvényjutalmat is tartalmaz, ami nincs a teljesítményhez vagy a talpraálláshoz szükséges intézkedésekhez kötve. A csoport szerint a vezérigazgató bérezése kapcsán sok a szürke folt és hiányoznak a konkrét és átlátható számok, és az sem világos, hogy Andrea Orcel miért kap magasabb fizetést, mint elődje.

A lap korábban már írt arról, hogy Orcel 2,5 millió eurós fizetése mellé 5 millió eurós részvénycsomagot is kap 2021-ben, utóbbi független a pénzintézet teljesítményétől. Az összesen 7,5 millió euróra rúgó fizetésével pedig Olaszország legjobban fizetett bankára lenne és Európában is az egyik legjobban kereső.

Az egyetlen további információ a lap szerint, amit az UniCredit még közölt a vezér fizetésével kapcsolatban az, hogy további, változó fizetése éves fizetésének maximum 200%-a lehet. Ugyanakkor a bank már korábban közölte, hogy 2022-től Orcel javadalmazása is teljesítményfüggő lesz. Orcel korábban a UBS befektetési üzletágának vezetője volt, de már akkor is sokat cikkeztek fizetéséről, mivel a Santander vezérigazgatói pozíciójára is ráhajtott 2018-ban. Abból végül magas fizetési igénye miatt nem lett semmi.

