Durva veszteség a Credit Suisse-nél, visszavágnák az osztalékot és több banki vezető is távozik

Nagyon fájóan érintette a Credit Suisse-t az Archegos Capital Managementhez fűződő kitettsége, a bank tájékoztatása szerint 4,7 milliárd dolláros veszteséget kénytelen leírni a hedge fund felé fennálló ügyletein.

Azt eddig még nem lehetett tudni, pontosan milyen vesztesége keletkezik a Credit Suisse-nek az Archegos Capitalhöz kapcsolódóan, de kedden a bank jelezte, hogy a hedge fund bedőlése miatt 4,7 milliárd dolláros veszteséget lesz kénytelen leírni. Mindez az osztalékok visszavágását is jelentheti, egyben a bank közölte azt is, hogy a befektetési banki és kockázatkezelési vezetője is távozik a pénzintézettől.

A bank közleménye szerint az igazgatótanács az osztalékok visszavágására tesz javaslatot az április 30-ai közgyűlésen, így az 0,10 svájci frankot tehet ki részvényenként, amennyiben a részvényesek rábólintanak. Egyben a felsővezetőknek járó, teljesítmény alapú kompenzációs csomagot is visszavonnák.

A tájékoztatás alapján Brian Chin befektetési banki vezető és Lara Warner, a bank kockázatkezelési és compliance vezetője azonnali hatállyal távoznak a banktól.

A nagy veszteség miatt a bank arra számít, hogy az első negyedéves, adózás előtti vesztesége 900 millió frank lesz (mintegy 960 millió dollár).

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a ViacomCBS árfolyamának zuhanása margin callokat indított el, és több nagy befektetési bank, például a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a Credit Suisse és a Deutsche Bank is a kínai internetrészvényei likvidálására kényszerítette az Archegos Capital Managementet, melynek hatására meredek esést szenvedtek el múlt héten az amerikai tőzsdéken forgó kínai részvények.

Az események ezt követően tovább gyűrűztek, több nagybank részvényárfolyama is jelentős esést szenvedett az Archegos nehézségei miatt. A svájci nagybank részvényárfolyama a március 26-ai szintről pár nap leforgása alatt több mint 20%-ot esett, azóta kisebb korrekciót láthattunk:

A Credit Suisse-nél ráadásul nem ez az egyetlen veszteséget jelentő ügy idén, a bank a Greensill Capital bedőlése miatt is milliárd dolláros veszteséget könyvelhet el. Ahogyan arról az alábbi cikkünkben is írtunk, a Credit Suisse vezetői szerint a bank ügyfelei akár 3 milliárd dollárt is veszíthetnek a Greensill Capitalhöz kötődő befagyasztott alapok miatt:

Thomas Gottstein bankvezér a banki közleményben kitér arra, hogy az amerikai hedge fudhoz kötődő veszteségek elfogadhatatlanok és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ilyen és a Greensillhez hasonló hibák még egyszer ne történjenek meg. Tanulni fognak a súlyos hibákból – tette hozzá.

