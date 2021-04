Már 16 milliárd forint gyorskölcsönt igényeltek a kkv-k a Magyar Bankholdingnál

Eddig több mint 1800 vállalkozás igényelte a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönt a Magyar Bankholding tagbankjaiban, összesen több mint tizenhatmilliárd forint értékben. A Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank MFB Pontjain továbbra is számottevő érdeklődés mutatkozik a hitel iránt, amelyet a válság során nehéz helyzetbe került vállalkozások vehetnek fel működésük újraindítására - derül ki a Magyar Bankholding közleményéből.

A program március 8-ai indulása óta több mint négyezer vállalkozás érdeklődött a Magyar Bankholding tagbankjainál a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönről. Az összes igény közel kétharmadát a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank fogadta be: az MFB Pontokon eddig megigényelt 25 milliárd forintból 16 milliárd forintot a Magyar Bankholding tagbankjai biztosítják 1800-nál is több vállalkozás részére. Tízből kilenc érdeklődő jogosult a kamatmentes kölcsönre, a vállalkozások pedig átlagosan 8,8 millió forint kölcsönt vennének fel. A legtöbb igénylést Budapesten, valamint Pest, Zala és Somogy megyében adták be, míg az észak-magyarországi régióban a legkevesebbet.

A Magyar Bankholding várakozásai szerint több ezer cég összesen több tízmilliárd forint értékben igényelheti a gyorskölcsönt a három hitelintézet 474 MFB Pontján.

„Arra számítunk, hogy a korlátozások fokozatos feloldásával megnő az igénylések száma, ennek első jeleit már most látjuk. A Magyar Bankholding prognózisa szerint a program jelenlegi 100 milliárdos kerete nyárra kimerülhet” – mondta Vida József, a Magyar Bankholding vezérigazgatója.

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) tájékoztatása alapján, a beérkezett vállalkozói igények alapján mától fogva azok a 2019-ben alapított vállalkozások is igényelhetik a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönt, amelyek az alapítás évében pozitív üzemi eredményt értek el. Fontos változás továbbá, hogy a 2021. március 8. előtti időszakban történt, 50%-os, vagy azt meghaladó mértékű tulajdonosváltás már nem kizáró ok a hitel felvételénél, az ilyen jellegű tranzakciók csak ezen dátumot követően nem engedélyezettek a hitelfelvétel szempontjából.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 04. 12. Fontos könnyítéseket jelentett be az MFB a kamatmentes gyorskölcsönnél

Az egy és tízmillió forint közötti kamatmentes kölcsönt a koronavírus-járvány gazdasági hatásaival leginkább érintett ágazatokban működő mikro-, kis- és középvállalkozások mellett mostantól a non-profit kft.-k is felvehetik. A hitelre több mint ötven tevékenységi kör jogosult, a vendéglátástól és a szálláshely-szolgáltatástól kezdve a nem alapvető cikkeket árusító kereskedőkön át az előadóművészekig és a szórakoztatóiparig. Fontos tudni, hogy a hiteligényt csak a vállalkozás főtevékenysége után lehet benyújtani, továbbá a felvett összeg nem haladhatja meg a vállalkozás 2019-es árbevételét.

A kölcsön bér-, járulék-, rezsi- és működési költségek fedezésére, illetve a nyitáshoz szükséges készletek finanszírozására fordítható. A hitelt legfeljebb tízéves futamidővel és hároméves törlesztési türelmi idő mellett igényelhetik a vállalkozások, a hitelszerződés megkötését követően százszázalékos előleg folyósításával. A költségekkel a folyósítást követő másfél éven belül kell elszámolni - áll a közleményben.