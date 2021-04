13 piacról vonul ki a Citigroup

Erős számokat közölt az idei első negyedévre a Citigroup, a bank bevétel és EPS-soron is bőven felülmúlta az elemzői várakozásokat. A hírre a részvények 3%-ot erősödnek a nyitás előtt. A bank azt is bejelentette, hogy 13 piacról vonul ki, főként ázsiai és európai jelenlétét csökkentené.

A Bank of America után ma a Citigroup is a vártnál jobb bevétel és EPS-adatokat közölt az első negyedévre vonatkozóan. A bank 19,3 milliárd dolláros bevételt ért el, amely bár elmarad a tavalyi első egyedév számától, meghaladja az elemzői konszenzusban szereplő 18,82 milliárdot. EPS-soron a várthoz képest közel 40%-kal jobb, 3,62 dolláros egy részvényre jutó nyereségről számolt be.

A bank közleménye kitér arra is, hogy 13 országban zárja be lakossági banki részlegeit Ázsiában és Európa egyes részein, hogy az amerikai piacon kívül jobban tudjon a vagyonkezelési területre fókuszálni. A döntés az ausztrál, a bahreini, a kínai, az indiai, az indonéziai, a koreai, a malajziai, a fülöp-szigeteki, a lengyel, az orosz, a tajvani, a thaiföldi és a vietnámi lakossági üzletágakat érinti. A bank hozzátette, hogy a befektetési banki operációja fennmarad azokban az országokban is, ahol a lakossági üzletágat felszántják.

A bank profitja az első negyedévben 7,94 milliárd dollárt tett ki. A befektetők számára ugyancsak pozitív hír, hogy a pénzintézet 3,9 milliárd dollárnyi tartalékot szabadított fel, amelyet korábban a hitelveszteségekre képzett.

A tevékenység áramvonalasítása is kedvező fogadtatást kapott a befektetőktől, ugyanis piacnyitás előtt a Citigroup árfolyama már 3% feletti erősödést mutat.

