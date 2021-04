Egyre félelmetesebb Amerikának a kínai digitális jegybankpénz

Joe Biden kormánya aggódva figyeli a kínai digitális jegybankpénz fejlődését, a kínai jegybank (PBOC) alelnöke, Li Bo szerint azonban Kína célja a digitális jüannal nem a dollár vagy más devizanemek kiszorítása a nemzetközi elszámolási egység funkcióból, a digitális jegybankpénzt belföldi használatra szánják - írja a Bloomberg. Jövő februárban, a téli olimpián viszont már akár külföldiek is használhatba vehetik a digitális jüant.

Kína már javában teszteli a digitális jegybankpénzét, a digitűlis jüant. Például a kínai holdújév ünnepén lakossági nyereményjátékon 200 000 ajándékcsomagot osztottak szét, melyek egyenként 200 jüant (nagyjából 9500 forintot) érnek, digitális jegybankpénz formájában. Ehhez le kellett tölteni egy okostelefonos appot, ahol a digitális jegybankpénzt tárolhatják a szerencsések, és amivel el is költhetik. A digitális jüan projekten 2014 óta dolgoznak a kínaiak.

A digitális jegybankpénz (Central Bank Digital Currency – CBDC) egy jegybank által kibocsátott, dematerializált, digitális fizetőeszköz. Jelenleg a digitális fizetőeszközök kibocsátói a kereskedelmi bankok, a jegybank által közvetlenül kibocsátott pénzzel csak fizikai formában találkozhatunk. A digitális jegybankpénzért a jegybank közvetlenül vállal felelősséget, nem szükséges például betétvédelemmel ellátni, mert az állam garantálja, szinte kockázatmentes. Ez kicsit arra hasonlít, mintha a jegybank elektronikus számlát vezetne.

Az eddigi nyilatkozatokból úgy tűnt, KÍna hosszabb távon a digitális jüannal a dollár uralmát szeretné gyengíteni a világon a technológia bevezetésével, vagyis a belföldi pénzforgalom hatékonyságának növelése mellett a nemzetközi kereskedelemben is előteljesebben jelenhetne meg elszámolási egységként, illetve kifejeztett cél az is, hogy a pénzügyi tranzakciókat átláthatóbbá tegyék.

Múlt héten a Bloomberg arról írt, a Biden-kormány is aggódik, hogy a digitális jüan miatt a dollár szerepe gyengülni fog. A kínai jegybank alelnöke, Li Bo most ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, sokszor elmondták már, hogy a jüan nemzetközi elszámolási egységként való használatának erősödése egy természetes folyamat, de nem céljük átvenni a dollár vagy más deviza vezető szerepét.

A digitális jüant, jelenleg legalábbis, elsősorban belföldi használatra szánjuk. A nemzetközi interoperabilitás egy nagyon komplex probléma, nem sietünk azzal, hogy erre megoldást találjunk.

Ugyanakkor Li hozzátette azt is, nem kizárt, hogy hosszabb távon a digitális jüant határokon átnyúló tranzakciókban is használják. A digitális jüant a jövő februári téli olimpián mutathatják be a világnak élesben, ekkor már nem csak kínai állampolgárok, hanem az eseményre érkezők is használatba vehetik a digitális pénzt.

A címlapkép forrása: Getty Images.