Már a GDP is az esőt várja - az aszály tovább ronthatja az idei növekedést

Braunmüller Lajos 2025. június 25. 16:00

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a következő két hét csapadékmennyisége nagyban befolyásolhatja az idei GDP-növekedést - amelyet az utóbbi hónapokban amúgy is egyre haloványabb várakozások öveznek. A napról napra súlyosbodó aszály komolyan fenyegeti a magyar mezőgazdaság idei teljesítményét, amely - az agrárium kis súlyának dacára - már a gazdasági növekedési kilátásokat is ronthatja. Az országos csapadékhiány és a tartós hőség különösen az alföldi területeken okoz jelentős károkat, miközben a mezőgazdasági területek mindössze 2-3 százalékát öntözik rendszeresen. A vetésszerkezetben jelentős szerepet játszó búza esetében is lehet mennyiségi csökkenés a mostani időjárás miatt, az igazi vesztes viszont a kukorica lehet. Ha nem jön érdemi eső két héten belül, a kukorica várható termésének fele is odaveszhet, amely már meglátszana az amúgy sem erős idei GDP-növekedési számokon is.