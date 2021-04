Egyre csak gazdagodik a magyarok elit klubja, idén 150 millió is lehet egy átlagos privátbanki számlán

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A pandémia korrekciós irányba terelte a magyar privátbanki piacot, a vagyonbővülést tavaly is a meglévő ügyfelek vagyonának gyarapodása adta, és nem az új belépők által hozott állomány. Czalbert László, a Budapest Bank privátbanki és prémium banki vezetője szerint idén meghaladhatja a 150 millió forintot az egy ügyfélszámlára eső privátbanki átlagvagyon, és leginkább a tehetősebb magyaroktól várható, hogy visszatérnek, sőt, meg is haladhatják a pandémia előtti fogyasztási szintet. A szakember beszélt arról is a Portfolio-nak adott interjúban, hogy a koronavírus-válság átrendezte a gazdagok megtakarításait, egyre többen keresik a kockázatosabb befektetéseket az állampapírok mellett.