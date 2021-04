Szupergyors fizetést kapcsoltak be a magyar webshopokban

Egy új, az azonnali fizetési rendszerre épülő online fizetési megoldással rukkolt elő az OTP Mobil, az OTP Bank fintech leánya. Az általuk fejlesztett SimplePay platformon keresztül ezentúl QR-kóddal és egykattintásos "deeplinkkel" mobilbanki alkalmazással, vagy akár netbankon keresztül is fizethetünk. A kereskedők számára a bankkártyás fizetésnél olcsóbb megoldás, az Instant transzfer az azonnali fizetési rendszerre épít.

Azonnali fizetési rendszer

Az azonnali fizetési rendszer (AFR) tavaly március 2-án indult el Magyarországon, a fejlesztés az elmúlt három évtized legnagyobb volumenű pénzforgalmi befektetésének és innovációjának számít Magyarországon. Az infrastruktúra kiépítése, a rendszer bevezetése, a projektre fordított munkaórák költsége a bankszektornak 40 milliárd forintos befektetéssel járt és a központi infrastruktúra kiépítése is milliárdos nagyságrendű befektetés volt. A rendszer létrehozásának gondolatától a megvalósulásig a bankszektor, a központi infrastruktúra üzemeltetője (GIRO) és a szabályozók mintegy öt éven keresztül dolgoztak a projekten.

Az azonnali fizetési rendszerben futnak a 10 millió forint alatti egyedi átutalási tranzakciók, és tavaly ősz óta a bankok számára megnyílt a lehetőség már a vállalati kötegelt tranzakciók beküldésére is. A rendszer a hét minden napján, 0-24 óráig üzemel, és a pár másodpercen belül teljesülő tranzakciók után a címzett számláján mindjárt elkölthetővé is válik a jóváírt összeg.

Al-Absi Gáber Seif, az OTP Mobil ügyvezető igazgató-helyettese szerint az elmúlt egy évben felgyorsult a digitalizáció:

"Az elmúlt időszak felgyorsította a digitalizációs folyamatokat, örömmel látjuk, hogy egyre több, az azonnali fizetési rendszerre épülő fejlesztés jelent meg a piacon. Bízunk benne, hogy a felhasználók is be tudják építeni mindennapjaikba ezeket a megoldásokat és ezáltal könnyebbé tehetik az ügyintézés, vásárlás folyamatát. Az OTP Mobilnak köszönhetően most szélesebb körben is elérhetővé válnak az AFR előnyeire épülő Instant transzfer fizetési opció, hiszen közel 10 ezer webshopban és több mint 2 ezer SimpleBusiness kereskedőnél válik elérhetővé a szolgáltaltatás.”

Online fizetés integráltan

Hagyományos átutalással eddig is lehetőség volt számos hazai online kereskedőnél kifizetni a megrendelt árukat, ugyanakkor az AFR előtt a napközbeni rendszerben minimum órák alatt, vagy ha hétvégén, vagy a napközbeni rendszer nyitvatartásán túli időszakban utaltunk, akkor másnap vagy napokkal később került csak az átutalt összeg a kereskedőhöz. Ez a legtöbb webshopban úgy működik, hogy egy megadott számlaszámra kell elutalni a vásárlás ellenértékét, feltüntetve a megrendelés azonosítót, és ha beérkezik és könyvelik az összeget, akkor indulhat a csomagolás és a szállítás.

Az OTP Mobil bekapcsolta a SimplePay fizetési megoldást használó partnereknél az úgynevezett fizetési előválasztó oldalt, amelyen keresztül a bankkártyás fizetés mellett már azonnali átutalással is fizethetünk a webshopokban.

Hogyan működik az Instant transzfer?

A SimplePay Instant transzfer desktopon egyrészt az MNB szabványra épülő, további biztonsági megoldásokkal megerősített QR-kód beolvasásával indítható. A felhasználó a mobilbanki alkalmazásában beolvassa a kódot, ezt követően pedig már csak az előre kitöltött utalási adatok jóváhagyására van szükség. A QR-kódos és deeplinkes gyorsfizetési megoldások jelenleg az OTP Smartbank felhasználóknak érhetők el, de a megoldáshoz szabadon csatlakozhatnak további bankok is (mint ahogyan a Raiffeisen is tette a QR-kód esetében), így akár szélesebb körben is elérhetők lehetnek.

A SimplePay asztali felületén a hagyományos átutalást (átutalás netbankból opció) választva e-mailben azonnal megérkeznek az utaláshoz szükséges adatok, ezeket felhasználó netbankjába belépve egyszerűen átmásolja, és elküldi az azonnali átutalást.

A mobilos felületen pedig a fizetési folyamat egyrészt az úgynevezett mélyhivatkozással (deep linkkel) működik, ezt a funkciót választva a mobilbanki applikáció automatikusan megnyílik, a szükséges adatokat pedig előre kitölti a rendszer, és a jóváhagyást követően útjára is indul az összeg. De ezen a felületen is ugyanúgy működik az e-mailes/mobilbankos megoldás is, amikor az adatokat az e-mailből másolja be a vásárló a mobilbank megfelelő mezőibe.

A vásárlók számára előnyt jelenthet, hogy akkor is tudnak ilyen formában fizetni, ha nincs náluk a bankkártyájuk. A fizetési folyamat működését mutatja be az alábbi videó:

Miért jó a kereskedőknek?

Azon túl, hogy a kereskedők egy új, kényelmes fizetési opciót biztosíthatnak a vásárlóiknak, azáltal növelve a felhasználói élményt, az újfajta fizetési megoldás kedvezőbb árazással érhető el, mint a bankkártyás fizetés. Emellett az adminisztráció is gördülékenyebb: a jelenleg elterjedt átutalási megoldásokhoz képest az OTP Mobil szolgáltatásánál nincs szükség a beérkező utalások manuális feldolgozására, hiszen ezt a feladatot a SimplePay rendszere végzi el a kereskedő helyett. Ráadásul a szolgáltatás teljes mértékben illeszkedik a jelenlegi elfogadási folyamatokba, így a SimplePay partnerek rájuk háruló fejlesztési feladat nélkül igénybe vehetik az Instant transzfer adta előnyöket.

A megjelenés támogatója az OTP Mobil.