Kiemelkedő digitális hitelintézet védjegyet nyert el az OTP

Az elmúlt időszakban bevezetett online szolgáltatásaival az OTP Bank elnyerte a c kiemelkedő digitális hitelintézet védjegyét. A „kiemelkedő” kategória elnyerésében komoly szerepe volt a bank innovációs törekvéseinek, online szolgáltatási minőségének, valamint a fogyasztók pénzügyi tudatosságának növelésére irányuló társadalmi szerepvállalásának is. A tavaly novemberben indított Digitális Jólét Pénzügyi Védjegy program célja, hogy felhívja a fogyasztók figyelmét a korszerű és kimagasló minőségű digitális szolgáltatásokra.

Az OTP Bank közleményében kiemelte, a Smartbank applikáció felhasználóinak száma 2011 óta töretlenül növekszik, szolgáltatásait jelenleg több mint 1,3 millió ügyfél veszi igénybe, ez példátlan a hazai banki alkalmazások között.

A bank a Digitális Jólét Programban foglalt elvekkel összhangban, szolgáltatásfejlesztései során a digitális átalakulást egy átfogó, esélyteremtő társadalmi változásként kezeli. Az OTP Csoport tagjai is számos innovatív fejlesztéssel szolgálják, akár bankfüggetlen módon is a felhasználókat. Ilyenek az OTP Mobil által 2014-ben bevezetett OTPay webes fizetési felülete, a komplex szolgáltatásokat nyújtó Simple app, vagy a már előlegfizetésre is alkalmas OTP SZÉP alkalmazás is.

A bank gyorsan reagált az ügyféligények elmúlt néhány évben – a járvány következtében is - felgyorsult változásaira, egyebek mellett a tavaly elindult új internet- és mobilbanki szolgáltatásával, mobilfizetési megoldásaival és az online számlanyitást, online internetbankigénylést és online áruhitel folyamatot támogató OTP Videóbankkal. A hitelintézet különböző online platformjain a belépések és a tranzakciók számának növekedése 2020-ban két számjegyű volt, és például több mint ötszörösére nőtt 2020-ban azok száma, akik az OTP SmartBank mobilalkalmazáson keresztül, QR kód beolvasásával fizették ki postai csekkjüket.

A hitelintézet jelenleg is több digitális fejlesztésen dolgozik, ilyen az OTP Bank új internet- és mobilbank alkalmazás továbbfejlesztése is. Ezek a megszokott online banki funkciók mellett olyan digitális megoldásokat tesznek lehetővé, mint a Kiadásfigyelő (PFM - Personal Finance Manager), az ügyfél teljes OTP-s vagyonát bemutató portfóliónézet, vagy mobilon az SMS-ek helyetti push üzenetek, de a funkciók köre folyamatosan bővül – jegyzik meg a közleményben.