Olyan pezsgés jöhet hamarosan, mint amit tavaly nyáron láttunk (Interjú Wolf Lászlóval)

A moratóriumban lévő vállalati ügyfelek kevesebb mint 10%-a kerülhet nehéz helyzetbe a legnagyobb hazai banknál - véli Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyette, aki szerint a moratórium általános meghosszabbítására nincs szükség. Szemmel láthatóan optimista a hitelpiaci kilátásokat illetően: ha az átoltottság eléri a megfelelő szintet és nem kezdődik el egy újabb járványhullám, akkor hasonló pezsgést tapasztalhatunk idén is, mint tavaly nyáron - mondja. Amikor ismét növekedési pályára áll a gazdaság, akkor a vállalkozások a járvány idején megképzett tekintélyes biztonsági tartalékaik egy részét is vissza fogják forgatni a gazdaságba új beruházások formájában.

A vállalati hitelállomány 12 százalékát fedik le azok a sérülékeny cégek, amelyeknél potenciálisan problémákra számít a jegybank a törlesztési moratórium lejárta után – nyilatkozta Fábián Gergely MNB-igazgató a Portfolio-nak. Az OTP-nél is hasonló arányokat látnak? Mit sugallnak felméréseik, elemzéseik a várható csődrátáról?

A vállalati ügyfeleket tekintve a moratórium lehetőségével Magyarországon nem csak azok a cégek éltek, amelyeknek visszaesett az árbevételük a járványhelyzetben, sok más oka is lehet döntésüknek. A mi tapasztalataink azt mutatják, hogy míg a kereskedelemben és vendéglátásban működő kis- és középvállalkozások elsősorban a munkaerő megtartására irányuló intézkedésekre fókuszáltak, addig a szolgáltatóiparban a távmunka bevezetésén vagy kiterjesztésén volt a hangsúly. A legtöbb moratórium által érintett társaság azonban még képes lenne törleszteni, és a vírus jelenlegi szakaszában sem várható tömeges bedőlés. Úgy számolunk, hogy

a moratóriumba került, hitellel rendelkező vállalati ügyfeleinek kevesebb, mint tíz százaléka kerülhet nehéz helyzetbe. Ezeknek a vállalkozásoknak is megoldási javaslatokat dolgoztunk ki.

Általánosan elmondható egyébként, hogy a magyar moratórium az adósokkal szemben igen humánus volt azzal, hogy a kamatot sem kellett fizetni a moratórium időszakában és az elhalasztott részletekre sem számolhattak fel kamatos kamatot a bankok. A tartozás természetesen nem tűnt el, valamennyire még növekedett is, ezzel azonban sokan csak akkor szembesültek, amikor a moratóriumról szóló összefoglalókat kézhez kapták.

A hitelportfólió várható minőségét illetően sok múlik azon, miként vezeti ki a kormány a törlesztési moratóriumot. Személy szerint Ön milyen megoldást tartana jónak? Mely vállalatokra lenne érdemes kiterjeszteni a moratóriumot június 30-át követően is?

Nagyon hasznos lépésnek tartom a moratórium bevezetését. Tudomásom szerint egyetlen európai országban sincs hosszabb időtartamú hiteltörlesztési moratórium, mint Magyarországon.

A mai ismereteink szerint általános hosszabbításra nincs szükség, mert az ügyfelek döntő többsége elegendő bevétellel rendelkezik a törlesztéshez, nincs nehéz helyzetben,

és ez csak javulni fog a gazdaság újraindulásával, várható idei nagy növekedésével. Ez a lakossági és a vállalati ügyfelekre egyaránt igaz. Az is fontos gazdasági szempont, hogy a moratórium általános meghosszabbítása újabb magas banki céltartalékolásokat tenne szükségessé, ami feleslegesen csökkentené a bankszektor tőkéjét, azon keresztül pedig a hitelezési képességét, valamint a tisztánlátást is nehezítené a portfoliók minőségének tekintetében. Azon ügyfeleknél, akiknél fizetési nehézségek jelennek meg, ügyfeleinkkel közösen próbáljuk az egyedi helyzetre megfelelő megoldást kidolgozni.

A jegybanki és állami hitelprogramok torzított árazással mesterséges likviditásbőséget idéztek elő a hitelezhető hazai vállalatok jelentős részénél, erre utal legalábbis a soha nem látott mértékben bővülő vállalati betétállomány. Egészségesnek tartja-e a jelenséget, és Ön szerint meddig fog tartani ez az állapot?

Azt látjuk, hogy az állami gazdaságélénkítési programok eszközeit egyre tudatosabban használják a vállalatok. Ezeknek az eszközöknek komoly szerepe van ugyanis a gyakran változó körülményekre való hatékony reagálásban, az üzletmenet-folytonosság biztosításában, a likviditás fenntartásában. A gazdaság életben tartása érdekében elengedhetetlen volt a nehéz helyzetbe került vállalkozások támogatása. A betétek felhalmozódásához az is nagyban hozzájárult, hogy a bizonytalanság miatt számos piaci szereplő a korábbinál nagyobb biztonsági tartalékokat képzett. Úgy gondolom, hogy

amikor ismét növekedési pályára áll a gazdaság, akkor a vállalkozások ezen biztonsági tartalékaik egy részét is vissza fogják forgatni a gazdaságba új beruházások formájában.

Vannak, akik szerint a bőség zavara most már az, amit a támogatott hitelkonstrukciók palettáján láthatunk. Egyetért ezzel? Mennyire könnyen birkóznak meg az OTP ügyintézői és vállalati kapcsolattartói azzal a feladattal, hogy a lehető legkedvezőbb, leginkább testre szabott hitelprogramot ajánlják az ügyfelek figyelmébe?

Azt gondolom, hogy a támogatott eszközök szerepe kettős. Egyaránt enyhíthetik a visszaesést, ugyanakkor plusz dinamizmust adnak majd az újranyitásnak, a gazdaság élénkítésének is. Töretlen például az NHP Hajrá néven ismert konstrukciók iránti kereslet. Igazán büszke vagyok kollégáimra, hiszen

a program során eddig megkötött 2 ezer milliárd forintot meghaladó szerződésekből több mint 500 milliárd forinttal vettük ki a részünket

- támogatva ezzel csaknem 10.000 partnerünket. Teljesítményünket a Növekedési Hitelprogram Hajrá Kiválósági Díjával már két alkalommal is elismerte az MNB. Ügyintézőink otthon vannak a támogatott konstrukciók egyre összetettebb rendszerében, legyen szó NHP Hajráról, a Széchenyi Kártya Program konstrukcióiról, vagy a legfrissebb Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönről. A szakértői szerep azért is fontos, hogy a megfelelő igények a megfelelő pillanatban találkozzanak az ideális konstrukcióval, legyen szó az állami vagy az uniós konstrukciókról.

Van-e olyan finanszírozási megoldás vagy egy-egy ügyfélszegmensnek szóló kedvezményes hitelprogram, amely Ön szerint még mindig hiányzik a kedvezményes termékpalettáról? Ha ki kellene dolgoznia egy állami programot a kkv-k számára, mi lenne az?

Egyelőre nem látok ilyen termékigényt, ki tudjuk szolgálni az ügyfeleket, legyen szó a munkahelyek megtartásról, forgóeszköz-finanszírozásról, faktorálásról vagy akár nagyberuházásról. Most is folyamatosan monitorozzuk a piacot, hogy a megfelelő szolgáltatásokat tudjuk nyújtani ügyfeleink számára, értesülni fognak arról, ha bővítjük a termék portfoliót.

Idén egyébként a vállalati hitelállományunk további, kétszámjegyű növekedésére számítunk.

Maradt-e tér a nem támogatott, piaci konstrukciók előtt? Melyek azok az ügyfélszegmensek és hitelcélok, amelyeknél ezeknek megmaradt a létjogosultságuk?

Mindig vannak olyan időszakok, amikor az állami ösztönzők kerülnek előtérbe a vállalati hitelezésben, máskor pedig az egyedi banki konstrukciók népszerűbbek. Úgy gondolom, ez a két finanszírozási forma komplementerei egymásnak. Fontos látni azt is, hogy a támogatott konstrukciók a piaci alapú kölcsönök árazását is magukkal húzták. Emiatt, illetve mert ezek a konstrukciók még mindig jóval nagyobb rugalmasságot biztosítanak a hitelezésben, továbbra is erős irántuk a kereslet.

A Növekedési Hitelprogram jelentős részét meglévő hitelek (lejárat közbeni vagy utáni) refinanszírozására vették igénybe az ügyfelek. Vannak-e a pandémia idején is új hitelezett ügyfelek, vagy gyakorlatilag ugyanazokkal a csökkenő vagy stagnáló számosságú ügyfelekkel dolgoznak együtt a bankok?

Az NHP Hajrá legfrissebb jegybanki adatai alapján az összesen több mint 2 ezer milliárd forint értékben kötött szerződések volumenének 33 százaléka új beruházási hitel vagy lízing, 56 százaléka forgóeszközhitel, és csupán 11 százaléka volt korábbi beruházási hitel kiváltásához kapcsolódó ügylet. Az OTP Banknál az új beruházások iránti igénybevételre még az említett országos 33%-nál is magasabb arányt látunk. Fontos látni azt is, hogy a hiteligényeket továbbra is szigorú szakmai szempontok alapján bíráljuk el, tehát

nem cél a mindenáron folyósítás.

Mely szektorok a legerősebb és melyek a leggyengébb láncszemek a pandémia alatt a hitelezésben? Hogy fest ugyanez hitelcélokra lebontva?

Az állami támogatásokhoz való hozzájutás lehetősége nagyban befolyásolta a vállalkozások válságtűrő képességét. A gazdasági ágazatok közül

leginkább a kereskedelem és gépjárműjavítás területéről volt tapasztalható komoly érdeklődés, innen érkezett a legtöbb igénylés hozzánk, majd az ingatlanügyletekhez kapcsolódóan, harmadikként pedig a feldolgozóiparban valamint a mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozásoktól.

Nincs számottevő különbség a kkv-k körében a piaci és támogatott hitelek ágazati megoszlását nézve. A kölcsönöket 30%-ban beruházásra, 70%-ban forgóeszköz finanszírozásra vették igénybe ügyfeleink.

Elégségesnek tartja-e azt, amit a kormány nem hitelágon (pl. bértámogatás, adózási változások) a kkv-k életben maradásáért tett? Lát-e olyan területeket, ágazatokat, ahol újabb támogatások bevezetésére lenne szükség?

Az európai országok többségében nagyon hasonló intézkedéseket vezettek be a válság hatásainak enyhítésére: kurzarbeit, különféle adófizetési kötelezettségek elengedése/halasztása, hitelmoratórium, hitelgaranciák stb. Általánosságban azonban elmondható, hogy Magyarországon a gazdaságpolitika elsősorban az újraindulást követő kilábalásra helyezte a fókuszt, emiatt a magyar intézkedéscsomagban elég nagy arányt tettek a ki a különféle beruházás támogatások, illetve kedvezményes hitelprogramok. A járvány által legerősebben érintett ágazatok számára pedig

a legnagyobb támogatást az jelentené, ha meglennének a feltételei a széleskörű nyitásnak, hogy visszatérhessen minden a normális kerékvágásba.

Az újranyitáshoz szükséges átoltottság terén pedig igen jól áll Magyarország.

Milyen makrogazdasági és hitelpiaci pályára számít a lakossági átoltottság reális maximumának elérését követően? Mennyire optimista vagy pesszimista?

Már sokan elmondták előttem, hogy egy biztos pont van ebben a járványban, és az a bizonytalanság.

Ha az átoltottság eléri a megfelelő szintet és nem kezdődik el az újabb hullám, akkor azt gondolom, hasonló pezsgést tapasztalhatunk majd, mint tavaly nyáron.

Várakozásunk szerint az idei évben már 5% körüli mértékben, jövőre viszont akár 6%-kal is nőhet a magyar gazdaság. A hitelpiac a tavalyi évben is igen kedvezően alakult. Mind a vállalati, mind a lakossági hitelállomány 10%-ot meghaladó mértékben bővült, melyre a moratórium is kedvező hatással volt. A hitelkihelyezések tekintetében idén is erős évre számítunk.