Munkába állt a K&H Bank új vezérigazgatója

Guy Libot-t, a KBC Csoport korábbi pénzügyi szenior ügyvezető igazgatóját nevezték ki a K&H Csoport élére. Guy Libot hosszú és széleskörű nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szektorban, melynek során négy évig dolgozott már a K&H-nál is korábban. A K&H Csoport korábbi vezérigazgatóját, David Moucheront a KBC Bank Belgium vezérigazgatójává nevezték ki.

A K&H Bank közleménye szerint a KBC Csoport Guy Libot-t, a KBC Csoport korábbi pénzügyi szenior ügyvezető igazgatóját nevezte ki a K&H Csoport vezérigazgatójának. Guy Libot hosszú és széleskörű nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szektorban, a világ különböző részein és a KBC Csoporton belül is több helyen dolgozott. A K&H-t és Magyarországot is jól ismeri, korábban 4 évig, 2006 júniusa és 2010 szeptembere között a magyarországi K&H Bank vezérigazgató-helyetteseként a vállalati banki területet vezette. Guy Libot kinevezését már a magyar hatóságok is jóváhagyták.

“Nagy örömmel tölt el, hogy ismét visszatérhetek Magyarországra. Személy szerint rendkívül élveztem a Magyarországon töltött éveket bő 10 évvel ezelőtt, így nagy örömmel fogadtam el a kinevezést, hogy újra itt dolgozzak, és tovább segítsem a K&H fejlődését. Természetesen ezen idő alatt mind a bankcsoport, mind pedig az ország rengeteget változott, és gazdagodott. Folytatni kívánom a megkezdett munkát, hogy a K&H tovább erősítse piaci pozícióját, referencia legyen az innovációban, valamint továbbra is aktív szerepet vállaljon a magyar gazdaság finanszírozásában.” – mondta el a K&H új vezérigazgatója, Guy Libot kinevezése kapcsán.

Guy Libot 1985-ben alkalmazott közgazdászként szerzett mesterszakos diplomát az UFSIA-n, Belgiumban, valamint 1988-ban kereskedelmi mérnöki szakon végzett. Pályafutását a KBC-nél (Kredietbank) 1987 szeptemberében kezdte, majd 1990-ben a Los Angeles-i képviselet vezetője lett. Ezután 1992-ben a rotterdami hálózati irodát vezette, majd a KBC Bank fiókvezetőjévé nevezték ki Szingapúrban 1995-ben. 2000 júniusától a KBC Bank hollandiai egységének vezérigazgatójaként dolgozott, majd 2003 és 2006 között a KBC lengyel leányvállalatának a Kredyt Banknak volt vezérigazgató-helyettese. Ezt követően 2006 júniusa és 2010 szeptembere között a magyarországi K&H Bank vezérigazgató-helyettesi posztját töltötte be. A KBC brüsszeli központjában, a Közép-európai banki igazgatóság vezetői tisztségére nevezték ki, 2011 májusában vezérigazgatóvá léptették elő. 2013 decemberétől egészen 2017 szeptemberéig a KBC Csoport belső ellenőrzéséért felelt. 2017-ben a KBC Csoport Szolgáltató és Működésért felelős központjának ügyvezető igazgatója lett. 2019 júniusa óta a KBC Csoport pénzügyi részlegéért felelt. Házas, 2 gyermek édesapja.

A KBC Csoport Igazgatótanácsa David Moucheront, a K&H Csoport korábbi vezérigazgatóját, a KBC Csoport Végrehajtó Bizottságába, és egyben a KBC Bank Belgium vezérigazgatójává nevezte ki.