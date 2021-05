Törlesztési moratórium: bejelentette Gulyás Gergely a kormány első döntését

Kiemelt téma lesz ez június 9-ei Hitelezés 2021 konferenciánkon, érdemes mielőbb regisztrálni!

A hitelmoratóriummal kapcsolatos vitában nem tudja a kormány a bankok álláspontját támogatni, azt a kormány mindenféleképpen a jelenlegi szabályok szerint fogja meghosszabbítani augusztus 31-ig – mondta a Kormányinfón a miniszter. Ezt követően is szeretné a kormány, ha lenne olyan, hosszabb átmeneti időszak, amíg mindenki, aki a moratóriumban kíván maradni, benne maradhasson – tette hozzá.

Tárgyalnak még az MNB-vel és a Magyar Bankszövetséggel is, tudják hogy ez a bankszektortól nagy áldozatot kíván, olyan áldozatot, amit ők nem is akartak meghozni, de azt látják, hogy a jelenlegi helyzetben a gazdasági újraindítás sikeréhez feltétlenül szükséges, hogy mind a magánszemélyek és a családok, mind pedig a vállalkozások jó pénzügyi helyzetben legyenek – fogalmazott a miniszter. A sajtótájékoztató egy korábbi pontján azt is mondta, hogy a moratóriumot tovább tartanák fenn, mint a rendkívüli jogrendet.

Az augusztus 31-éig tervezett meghosszabbítás valószínűleg a bankoknak is jó, hiszen kéthónapos (informatikai, adminisztrációs és kockázatkezelési) felkészülési időszakot ad a szeptember 1-jétől várható új szabályokra. Hogy azonban valóban érvényesüljön ez az előny, ahhoz az is kell, hogy mielőbb megszülessenek az ősztől érvényes végleges szabályok.



A Portfolio múlt heti értesülése szerint a választások utánig, 2022. június 30-áig maradhatnának a moratóriumban azok, akik ezt külön jelzik a bankjuknak (az eddigi opt-out helyett opt-in). Ez a megoldás már valóban nem feltétlenül áll érdekében a bankoknak (legfeljebb az igazán veszélyeztetettek esetében), hiszen potyautas magatartásra ad lehetőséget, feleslegesen növelve ezzel a bankok céltartalékolási kötelezettségét és hitelkockázatait.



A 2022 közepéig történő általános (akár opt-int tartalmazó) meghosszabbítás – amelyről egyébként most Gulyás Gergely nem beszélt – gazdaságilag nehezen indokolható politikai döntés lenne.

Hitelezés 2021 Kiemelt téma lesz ez június 9-ei Hitelezés 2021 konferenciánkon, érdemes mielőbb regisztrálni!

Címlapkép: Getty Images