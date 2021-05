Home office a magyar bankoknál, biztosítóknál: érdekes terveket kaptunk

Pénzintézettől függően az irodai alkalmazottak 70-100 százaléka dolgozott otthonról a hazai pénzügyi szektorban a koronavírus-járvány legnehezebb szakaszaiban. Bankokat és biztosítókat kérdeztünk meg most arról, mikor és hogyan telhetnek meg ismét élettel az irodáik, és mik az elképzeléseik a home office hosszú távú sorsáról. Vannak pénzintézetek, amelyeknél már elkezdtek bejárogatni a dolgozók, máshol még ennek menetrendje sem készült el, de a legtöbb helyen május és június már a részleges visszatérés hónapja. Úgy tűnik, heti egy, de inkább két-három nap otthoni munkára sok helyen lesz lehetőség hosszú távon is, egyes pénzintézeteknél pedig előnyt élvezhetnek a védettségi igazolvánnyal rendelkezők.

Hol mennyire ürültek ki az irodák a járvány miatt?

Budapest Bank: a csúcsponton a bank budapesti központjában átlagosan a munkavállalók közel 90%-a, a Békéscsabai Szolgáltató Központjában pedig a munkatársak megközelítőleg 80%-a dolgozott otthonról.

CIB Bank: a járványhelyzet legerőteljesebb időszakában a központi területeken és a telefonos ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák 90%-a dolgozott otthonról, 10% viszont olyan munkaköröket lát el a központban is, amelyek nem végezhetők el otthonról.

Erste Bank: a központi feladatokat ellátó dolgozók mintegy 90%-a a járvány kitörése óta távolról látja el feladatát.

K&H Bank: csaknem 3000 munkatársuk otthonról állt helyt. Azok a központi és regionális irodai munkatársak, akik otthonról is el tudják látni munkakörüket, otthonról dolgoznak, ameddig a járványhelyzet indokolja. Az ügyfélpont hálózat munkatársai viszont a korábban is megszokott rendben végzik munkájukat.

MKB Bank: a home office munkavégzés a személyes ügyfélkiszolgálást nem igénylő és otthon hatékonyan végezhető munkakörökben 100%-os volt. Ezt a működési formát jelenleg is tartják.

Raiffeisen Bank: a központi irodai munkatársak közül a döntő többség (85-90%) otthonról dolgozott, csak azok jártak be, akiknek feltétlenül szükséges volt. Jelenleg kb. 40% jár be az irodába.

Takarékbank: az összes munkavállaló körülbelül 30%-a, az irodai munkát végző munkavállalók mintegy 70%-a dolgozott otthonról, jelenleg is hasonló arányban van home office.

UniCredit Bank: székházaikban dolgozó kollégáik 90%-a dolgozott otthonról, amikor a legmagasabb volt a home office aránya. Jelenleg kollégáik 85%-a dolgozik otthonról.

Aegon Biztosító: az irodai munkavállalók majdnem 100%-a dolgozott otthonról a járvány időszakában, és ez a típusú munkavégzés jelenleg is tart.

NN Biztosító: 2020 március közepétől munkavállalóik 80%-a, március végétől pedig gyakorlatilag 100%-a számára lehetővé tették az otthoni munkavégzést, és azóta is otthoni környezetből látják el feladataikat.

Uniqa Biztosító: a home office időszak alatt a kritikus területek kivételével, (pl.: IT Helpdesk, személyes ügyfélszolgálat) a teljes munkavállalói kör otthonról tudta végezni a munkát, hozzávetőlegesen több mint 90%-ban.

Mikor és hogyan térnek vissza az irodába a dolgozók?

Budapest Bank: május közepétől megkezdődött a fokozatos visszatérés a két központba, ahol egyszerre a dolgozók legfeljebb egyharmada tartózkodhat, június közepétől pedig újra teljes létszámban dolgoznak mindkét helyszínen. Az egyes csapatokra, területekre bízták, milyen jelenléttel teljesítik az egyharmados elvárást.

CIB Bank: május elején lazítottak a szabályokon, de nagyon fokozatosan, így most nagyjából a kollégák 17%-a jár be a központi területeken/ügyfélszolgálaton. Május 4-től lehetővé tették számukra az önkéntes irodai munkavégzést bizonyos feltételek betartása mellett és javasolva, hogy elsősorban azok éljenek a lehetőséggel, akik túl vannak a második oltásuk utáni védettség megszerzéséhez szükséges időszakon. A nyár elejétől a tervek szerint elkezdenek fokozatosan visszatérni az irodai munkavégzésre, a nyári hónapokban várhatóan heti 1-2 napot kell majd a kollégáknak az irodában dolgozni. A járványhelyzet alakulása még sok mindent befolyásolhat, az elmúlt több mint egy év során már több visszatérési tervük volt, melyek a járványhelyzet alakulása miatt végül nem valósultak meg. Fiókjaik nyitva tartanak, minden fióki munkatársuk a bankfiókban dolgozik.

Erste Bank: a május 10-ei héten részlegesen, a prevenciós szabályokat szem előtt tartva megindult a központi feladatokat ellátó dolgozók visszatérési lehetősége az irodába, de még csak önkéntes alapon. Az irodai munkavégzés nem kötelező, továbbra is mindenki dolgozhat kizárólag otthonról, amennyiben ezt érzi komfortosnak. Amikor pedig a vírus helyzet lehetővé teszi és visszatérhetünk a tervezett új munkavégzési módba, akkor a munkakörtől és az elvégzendő feladatoktól függően akár 50%-os otthoni munkavégzés is lehetséges lesz. A kollégáik körében végzett legutóbbi felmérés alapján azt látják, hogy egy részük már elfáradt az otthoni munkavégzésben és egyre jobban érzik a hiányát a kollégákkal való találkozásoknak, ugyanakkor látható az egyértelmű igény a jövőben is az otthoni munkavégzésre. Minden szervezeti egység dolgozói két csoportra oszlanak: az egyik héten az egyik csapat mehet be az irodába, míg a másik otthonról dolgozik – a következő héten fordítva. Remélik, hogy a vírus helyzet további javulásával lehetőség lesz a prevenciós szabályok további lazítására Az Erste az irodai munkavégzést nem köti oltáshoz, ugyanakkor plusz pihenőnappal jutalmazza azon kollégáit, akik már megkapták vagy szeptember végéig megkapják a Covid-19 elleni védőoltást. Azon kollégák esetében, akik otthonról is tudnak dolgozni, ez egy ráadás fizetett szabadságot jelent, míg azok a munkavállalók, akiknél a home office nem megvalósítható (például a fióki dolgozóknál), plusz két napot ír jóvá a bank.

K&H Bank: még nem kezdődött meg a szervezett visszatérés, egyéni döntés alapján továbbra is lehetséges folyamatosan home office-ban maradni azokban a munkakörökben a központi szervezeti egységek esetében, ahol a munkakör home office-ban ellátható. Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, június 15-től váltott csoportokban várható a visszatérés a központi és regionális irodai munkavégzésre. A váltott munkahétben végzett munka során, az irodában töltött munkahéten nem érvényesül a home office lehetősége.

MKB Bank: még nem kezdődött meg a home office arányának a csökkentése és az irodai visszatérés, ezek részleteinek kidolgozása folyamatban van. Felméréseik szerint a munkavállalók fele továbbra is szeretne élni az otthoni munkavégzés lehetőségével. Tavaly végeztek csoportbontást, idén nem.

OTP Bank: a jelenlegi átmeneti időszakot követően a jövőben heti egy, indokolt esetben heti két nap home office lesz engedélyezett az OTP Bankban.

Raiffeisen Bank: fokozatosan térnek vissza az irodába, a helyzettől függően. Pillanatnyilag heti 2-3 nap irodai munka jellemző. Tavaly elkészült egy felmérés a munkatársaik körében, eredményeit figyelembe vették a home office szabályok kialakításánál. Területenként változó, hogy van-e csoportbontás, illetve A/B hét, a munkakörök sajátosságai alapján döntik el. Elárulták: a védettségi igazolvánnyal rendelkezők bizonyos irodán belüli korlátozások alól várhatóan mentesülni fognak.

Takarékbank: nem kezdődött még meg a visszatérés, a kormányzati döntések és a pandémiás helyzet alapján folyamatosan értékelik a kockázatokat. Nincs még döntés, a pandémiát megelőzően a home office szabályzat heti 1 nap otthoni munkavégzést tett lehetővé, ha az adott munkakörben az lehetséges volt. Most a védettségi igazolvány bemutatása után 1 szabadnap jár, ezzel is próbálják a kollégák körében az oltakozási kedvet tovább növelni. Egyes területeken jelenleg is van A/B hét, illetve irodai ügyeleti rendszer, a jövőről még nem hozott döntést a menedzsment.

UniCredit Bank: május 25-től kezdődően kezdik megemelni az irodában dolgozók létszámát 30%-ra. Az irodában dolgozók létszámának emelése előtt kollégáink körében anonim felmérést végeztünk. A kapott adatokból képet kaptak arról, hogy a kitöltők milyen arányban szereztek védettséget a koronavírussal szemben és a visszatérést milyen feltételekhez kötnék. A vezetők kollégáikkal egyeztetve szervezik az irodai és otthoni munkavégzést csapaton belül. Továbbra is támogatják, hogy a veszélyhelyzet végéig munkatársaink összességében több időt tölthessenek otthon. A visszatérést követően is szem előtt tartják, hogy kohortokban, kompetencia szerint szeparáltan dolgozzanak a kollégáink, azaz az irodában és távoli munkavégzésben dolgozó csapatok között lehetőség szerint ne legyen átfedés, ezzel biztosítva az üzletmenet folytonosságát.

Aegon Biztosító: a munkavállalói körben önkéntes alapon végzett anonim felmérés eredményei azt mutatják, hogy 2021. július elejére alakulhat ki az a szervezeti védettségi szint, ami garantálja az irodába történő biztonságos visszatérés lehetőségét. A fokozatos visszatérésre 2021. július 1.-jétől ad lehetőséget a munkavállalók számára, bizonyos feltételekkel. Az irodai és otthoni munkavégzés aránya minden munkavállaló esetében a munkáltatóval történő egyeztetést követően alakul ki, figyelembe véve az adott terület üzletmenet folytonosságának biztosítását és az érintett munkakör sajátosságait. A felméréseikben adott válaszok szerint a kollégák többsége számára komoly értéket jelent az otthoni munkavégzés lehetősége. Ezért a mostani hetekben egy olyan kevert szisztémát dolgoznak ki a számukra, amely ötvözi az otthoni munkavégzés adta rugalmasságot, valamint az irodai munkavégzés jelentette közösségérzést és közvetlen csapatmunkát. Az otthoni munkavégzés tapasztalatai egyértelműen pozitívak: a munkavállalók döntő többsége vélekedik úgy, hogy a home office nem befolyásolja a teljesítményét. A legtöbben heti 2-3 napot továbbra is szívesen dolgoznának otthonról.

NN Biztosító: folyamatosan figyelik a járványhelyzet alakulását, és már tervezik az irodai munkavégzésre való visszatérést, egyelőre azonban változatlanul otthonról dolgoznak a kollégáik. Amennyiben azt a járványhelyzet is lehetővé teszi, a szükséges óvintézkedések mellett június során folyamatosan fogják növelni az irodában dolgozók arányát, hogy a következő hónapokra zavartalan lehessen a visszatérés. Az otthoni munkavégzést azonban a továbbiakban is elérhető opcióként biztosítják. Figyelemmel vannak az egyes munkakörök eltérő viszonyaira és követelményeire: a most tervezés alatt álló új munkarendben egyértelmű szándékunk, hogy egységes kvóták helyett az egyes csapatok és kollégák sajátos helyzetére reflektálva határozzák meg az otthoni és irodai munkavégzés arányát, legyen az heti egy, kettő, vagy épp három nap. A közösséget egységként kezelve, az otthoni munkavégzés beosztását a lehető legrugalmasabban, csapatszinten tervezik rendezni.

Uniqa Biztosító: az önkéntes alapon történő irodai jelenléthez való visszatérés május 31-től indul el a cégnél. A részleges visszatérés során önkéntes alapon történik az irodai jelenlét, a lehetőséget biztosítják, hogy bejöjjenek a munkatársak, de nincs meghatározva, hogy heti hány napra, rájuk bízzák a döntést. A nagy létszámú, egy légtérben 15 főnél több munkatárs esetében ugyanakkor csoportbontásban, kezdetben heti rotációban jöhetnek vissza a kollégák, hogy ezzel is növeljék a biztonságot.

Mik a hosszabb távú, illetve a munkavállalói elképzelések?

Budapest Bank: az eddigi home office gyakorlatuk a mostani tapasztalatok mentén jelenleg felülvizsgálat alatt áll, de biztos, hogy a bank munkatársainak lesz lehetőségük rendszeresen otthonról dolgozni a jövőben is.

CIB Bank: Előreláthatóan szeptembertől havi szinten nézve nagyjából fele-fele arányú otthoni-irodai munkavégzés a cél. Tavalyi felmérésük alapján azt látják, hogy a kollégák 98%-a szívesen dolgozik valamennyit otthonról, és a többség a heti két-három otthon töltött munkanapot preferálja. A vezetők feladata lesz a csapatukban az otthoni munkavégzés koordinálása a rugalmas kereteken belül, az egyéni preferenciák mellett a tevékenységek jellegét is figyelembe véve.

Erste Bank: a belső felméréseikből egyértelműen látjuk, hogy otthoni munkavégzést nagyobb arányban választják majd a dolgozók a pandémia után, mint a járványt megelőző időszakban, jelentősége ugyanakkor biztosan csökken majd az elmúlt egy-másfél évben tapasztalthoz képest. A tavalyi évben már megtervezték és a kollégáik felé kommunikálták a tervezett új működésüket, amiben egyértelműen nagyobb teret kap az otthoni munkavégzés. A központi területek, ahol a munkakör tartalma lehetővé teszi, 50%-os otthoni munkavégzés is elérhető lesz a kollégáik számára.

K&H Bank: amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, és az irodai teljes visszatérésre sor kerül, akkor heti 2 home office nap áll majd a dolgozók rendelkezésére.

OTP Bank: a jelenlegi átmeneti időszakot követően a jövőben heti egy, indokolt esetben heti két nap home office lesz engedélyezett az OTP Bankban.

Raiffeisen Bank: folyamatban van ennek a kialakítása.

Takarékbank: tavaly áprilisban végeztek egy részletes felmérést az otthoni munkával kapcsolatban, az önkéntes vizsgálatban a Takarék Csoport munkavállalóinak 85 százaléka részt vett. A válaszadók kétharmada szerint nem változott a hatékonyság azzal, hogy a dolgozók egy része otthonról végzi a munkáját. Egynegyedük szerint kissé romlott, viszont néhány százalék szerint még javult is. A home office lehetőségét a válaszadók 43 százaléka tovább bővítené, de 56 százalékuk nem. Döntés még nincs, de terveik között szerepel, hogy az elmúlt másfél év trendjét követve növeljük a hibrid munkavégzésben foglalkoztatott kollégák arányát az irodai munkavállalóknál.

UniCredit Bank: hosszú távon az irodai és home office típusú munkavégzést 60-40%-os megosztásban tervezik fenntartani.

Aegon Biztosító: általánosságban heti két nap otthoni és három nap irodai munkavégzéssel számolnak. Ugyanakkor a bevezetésre kerülő „hibrid” rendszer rugalmas, ezáltal lehetőséget ad arra, hogy a munkáltató figyelembe vegye az egyéni igényeket.

NN Biztosító: ezt az egyes munkakörök eltérő viszonyai és követelményei kell hogy meghatározzák. Egységes kvóták helyett az egyes csapatok és kollégák szintjén a lehető legrugalmasabban szeretnék meghatározni az otthoni és irodai munkavégzés arányát, legyen az heti egy, kettő, vagy épp három nap.

Uniqa Biztosító: jelenleg folyamatban van a jövőre vonatkozó home office policy kidolgozása, melynek tervezéséhez a munkatársak véleményét, visszajelzéseit is figyelembe veszik.

Címlapkép: Getty Images