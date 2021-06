Megjött a bejelentés: ez jön a Növekedési Hitelprogram után

Olyan helyzetben, amikor elfogadjuk, hogy a jegybank kivezeti a hiteleszközét (az NHP-t - a szerk.), akkor a költségvetésnek forrásokat kell biztosítani olcsó, támogatott, 0,5%-nál nem magasabb kamatozású hitelekre a kisvállalkozások számára. A kieső NHP-t a KAVOSZ Széchenyi Kártya rendszere fogja pótolni, jelentős forrásokat ajánl a kormány ennek érdekében a kamara számára, hogy a megváltozott környezetben a kisvállalkozások a korábbinál is olcsóbb hitelhez jussanak - jelezte ma Orbán Viktor miniszterelnök, előrevetítve, hogy ennek a forrásnak nem lenne felső határa.

A Portfolio konferenciáján Krisán László, a miniszterelnök által említett KAVOSZ vezérigazgatója ismertette:

a tartalékkal rendelkező cégek jól jöttek ki a válságból, a koronavírus megjelenésével tiszta lapot, új lehetőséget kapott az üzleti világ,

a válság átvészelésében rengeteg hirtelen jött program segített, ezek között a Növekedési Hitelprogram Hajrá például olyan forrást nyújtott, amelyre több másik programot is rá lehetett telepíteni,

a hitelezés nem omlott össze, az anticiklikus gazdaságpolitikának jelentős szerepe volt és van jelenleg is,

felértékelődött a tudatosság és a stabilitás, és a megtakarításra alapuló modellek voltak igazán sikeresek,

a legkisebb vállalkozások válságban nem ruháznak be, a túléléshez szükséges likviditás fenntartására törekednek,

a garancia intézménye korábban mostohán volt kezelve, a válságban azonban nagyon felértékelődött, a KAVOSZ programjainak sikerét is ezeknek köszönheti,

a moratórium abszolút jó eszköz, sorsa rövid időn belül eldőlhet,

a Növekedési Hitelprogram egy gazdaságtörténeti program, az előző válság után újraindította a piaci alapú hitelezést és kétszámjegyű pályára állította a kkv-hitelállomány növekedését,

a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön idei bevezetése is remek eszköz a felpattanás támogatásához, egyértelmű volt ugyanis, hogy szükség van a legkisebbeknek szóló konstrukcióra is,

a KAVOSZ Széchenyi Kártya programjában 2020 áprilisa óta máig 44 ezer igényt fogadott be csaknem 1400 milliárd forint értékben – időtálló, válságálló és kormányálló termékről van szó,

a Széchenyi Kártya Program krízishiteleinek azonban vége.

Krisán László bejelentette:

megkezdődik a második ütem, és elindul a Széchenyi Kártya Újraindítási Hitelprogram július 1-jével, újrakalibrált és újrakitalált formában,

Folyamatosan, menet közben alakítják át a programokat, és vezetik be a Széchenyi Kártya GO programokat, amelyek az alábbiak lesznek:

Széchenyi Folyószámlahitel GO! 100 millióig, 2 éves futamidővel, 0,1%-os fix kamattal,

Széchenyi Beruházási Hitel GO! 1 milliárd forintig, kamata 0,5% lesz a teljes, 10 éves futamidőre, a hitelcélokba belekerül minden, amit a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként eddig mások csináltak, az ingatlanvásárlásoktól az akvizíciókig,

Széchenyi Forgóeszközhitel GO! 250 millióig, 3 éves futamidővel, szabadon felhasználható lesz (akár hitelkiváltásra),

Széchenyi Turisztikai Hitel GO! 250 millióig, 2 éves futamidővel, 0 kamattal, 0 költséggel és 0 díjjal.

A fentieken túl lesz Agrár Széchenyi Kártya GO!, Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! és Széchenyi Lízing Program is, utóbbi 0,5%-os fix kamattal szeptember 1-jén indul el, és mindenre vonatkozni fog, ami a lízingbe bekerülhet. Szeptember 1-jével elindulnak az uniós pályázatokhoz szükséges önerő hitellel is – jelentette be Krisán László.

Az eddig létező termékekhez képest sok feltételben, elsősorban a felhasználás céljában hoznak újat a kkv-k számára a fenti programok.

A programok egyelőre december végéig kerülnek meghirdetésre, a meghosszabbításról szóló tárgyalások a „de minimis” korlátozásokkal kapcsolatban az Európai Bizottsággal folyamatban vannak.

Ezek a hitelek nem saját találmányok, a vállalkozók napi igényeiből, panaszaiból indulnak ki. A kormányzat felé javaslatot készítettek ezekből, és sikerült kilobbizniuk a kormánynál – derült ki Krisán László szavaiból.

Az új Széchenyi Kártya Programok nem egy az egyben váltják ki az NHP Hajrát: elsősorban kisebb méretű (de nagy számosságú) vállalkozások számára jelentenek majd nagy segítséget, hiszen a Növekedési Hitelprogram felső összeghatára 20 milliárd forint, itt viszont beruházási célra is "csak" 1 milliárd forint lesz a felső összeg.