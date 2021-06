Mi vár ránk a Növekedési Hitelprogram után? Elmondták a szakemberek

Váratlanul erős évet zártak a magyar bankok kkv-üzletágai a 2020-as évben, a pénzintézeti vezetők pedig úgy látják, hogy a pozitív irányú dinamika 2021-ben is kitart majd. Az NHP gyors kivezetése nem okoz jelentős fennakadást a kkv-üzletágaknál, a digitalizáció pedig a továbbiakban is meghatározó trend lesz – hangzott el mindez a Portfolio Hitelezés 2021 konferenciáján.

A Portfolio Hitelezés 2021 konferencián lezajlott, jelzáloghitelezéssel foglalkozó panelbeszélgetést Fetter István, a CIB Bank kisvállalati divíziójának vezetője moderálta.

Milyen teljesítményt értek el a bankok a kkv-hitelezésben 2020-ban?

Csáki Béla, a Budapest Bank üzleti vezérigazgató-helyettese elmondta: a vállalatnál a pandémia mellett plusz terhet jelentett a privatizáció, viszont jól vették az akadályokat. Hozzátette: a vállalati üzletág megtartotta a piaci részesedését, a második negyedév volt a legnehezebb időszak. Az utolsó negyedév viszont kifejezetten jól sikerült. Kementzey Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese is hasonlóan pozitívan nyilatkozott: 2020-ban nagymértékben nőtt a kkv és a nagyvállalati állomány is, szépen alakult a nettó kamateredmény is. A céltartalékolás lejjebb vitte az eredményt, de pozitív tartományban maradt. Hozzátette: a kamatemelési pálya és a visszapattanás pozitív hatással lesz, sokkal jobb évre számít, mint tavaly. Rózner Anna, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzletfejlesztési igazgatója arról számolt be, hogy a 2020-as évben nagyot nőtt a vállalat portfóliója, jelentős részben a kormányzat által támogatott termékeknek köszönhetően. Ebben a nehezített helyzetben viszont kihívást okozott a termékfejlesztés és az új szerződések megkötése. Szarka László, az MKB Bank igazgatója is exponenciális növekedést tapasztalt 2020 harmadik negyedévében, tavaly a bank 20% fölötti növekedést tudott letenni az asztalra, kockázati változás nélkül. A növekedés idén is folytatódik, viszont nem lesz ugyanilyen dinamikus. Szerdahelyi Róbert, az Erste Bank kis- és középvállalati igazgatója elmondta: az előző év az eddig legizgalmasabb év volt karrierjében, de az Erste is jól vette az új kihívásokat. Az Erste tavalyi Q3-a és Q4-e, illetve a 2021-es év első negyedéve is jól sikerült.

Milyen kihívásokat okoz az NHP gyors kivezetése?

Szerdahelyi Róbert (Erste) elmondta: továbbra is nagy az igény a kkv-szektorban a forrásokra, most nagyon sok érdeklődő lesz az olyan programok iránt, mint a Széchenyi Kártya Program. Szarka László (MKB) elmondta, hogy az NHP jó, de nem csak ebből a programból áll a világ, hiszen ott van a KAVOSZ programja és az EXIM programja is. A kibővült Széchenyi Program jó alternatíva lehet. Rózner Anna (Garantiqa) is kiemelte: az NHP mellett vannak más refinanszírozási formák is, a vállalat viszont finanszírozási programokkal dolgozik. Kementzey Ferenc (Raiffeisen) a program kivezetése ellenére dinamikus évet jósol a szektorban a 2021-es évben. Csáki Béla (Budapest) úgy gondolja, hogy lehet, hogy kevésbé lesznek kedvezők a termékek az emelkedő kamatszint miatt, viszont az új feltételek mellett is maximálisan el tudja látni a feladatait a bankszektor.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 06. 09. Megjött a bejelentés: ez jön a Növekedési Hitelprogram után

Mennyire fontos a digitalizáció a kkv-ügyfelek oldaláról?

Csáki Béla (Budapest) elmondta: a pandémia alatt megnőtt az igény a digitális szolgáltatások iránt, a banknál számos háttérfolyamatot digitalizáltak, amit az ügyfelek is megérezhettek. Rózner Anna (Garantiqa) arról beszélt, hogy B2B szereplőként ők könnyebb helyzetben vannak a digitális igényeket illetően; ők egyébként 2012 óta digitalizálnak és már számos folyamatot fölvezettek az internetre. 2020-ban viszont új lépés volt a nyitás a vállalkozások felé, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a döntésüket. Egyébként az igénylések jelentős részét már most is online lehet intézni. Kementzey Ferenc (Raiffeisen) elmondta: a bankcsoportnál már most is több digitális fejlesztés folyik, Magyarországon a fő irány most az IG3-hoz és az Open Bankinghez kapcsolódó fejlesztések, ilyen például a videós tanácsadás, vagy a kártya nélküli fizetés.

Címlapkép: Stiller Ákos