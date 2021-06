Halmozzák a készpénzt az olaszok, új rekordon a betétállomány

A friss adatok szerint májusban 8%-kal nőtt az olaszok bankbetétállománya, ezzel pedig új rekordot döntött a kategória – írja a Reuters.

A friss adatok szerint májusban 8,2%-kal nőtt a bankbetétekbe elhelyezett összeg Olaszországban, így az ottani bankokban elhelyezett betétállomány új rekordra, 1775 milliárd euróra duzzadt.

A lap szerint ez azt mutatja, hogy a helyiek továbbra is a készpénzfelhalmozást választják, annak ellenére, hogy a koronavírus-adatok Olaszországban is javulnak és az egészségügyi ellátó rendszer leterheltsége is javul.

Egy év alatt a háztartások és vállalati ügyfelek betétállománya 135 milliárd euróval nőtt májussal bezárólag, ezzel elérve a korábban említett 1775 milliárd eurót. A májusi adatok emellett arra is kitérnek, a kihelyezett hitelállomány 4,4%-kal nőtt éves alapon.

Címlapkép: Getty Images