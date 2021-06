Kiderült: a harmadik járványhullám újra totálisan átrendezte a fizetési szokásokat

Az idei első negyedévben, a koronavírus-járvány harmadik hullámának fellángolása idején ismét alaposan megváltoztak a fizetési szokásaink: külföldön alig költöttünk a kártyákkal a fizikai elfogadóhelyeken, de az e-kereskedelem nagyot ment, és ez a kettősség a belföldi viszonylatban is meglátszott. A kártyás fizetési forgalom tovább nőtt, a kártyás készpénzfelvételek száma tovább csökkent, és jó hír, hogy a bezárt boltok statisztikából kiesett POS-termináljai ellenére is nagyot nőtt a fizikai és a virtuális kártyaterminálok száma - derül ki az MNB adataiból.

Idén január elsejétől kezdve minden online pénztárgép mellett kötelező elektronikus fizetési lehetőséget biztosítani a vásárlóknak. A kötelezettséget teljesíthetik bankkártyás fizetés biztosításával, vagy akár azonnali fizetések fogadásával is. A felkészülést a boltok a jogszabályra már tavaly év végén megkezdték, sokan döntöttek közülük kártyaterminálok beszerzése mellett, és ez meg is látszik a statisztikán:

egy év alatt 27,5 ezerrel bővült a fizikai kereskedelemi elfogadóhelyek száma, és közel 31 ezerrel az ezeken a helyeken működő POS-terminálok száma.

Az előző negyedévhez képest is 17 ezerrel nőtt az elfogadóhelyek, és közel 10 ezerrel a fizikai POS-terminálok száma. A kettő közötti különbséget részben azzal magyarázza az MNB, hogy a pandémia hatására ideiglenesen bezárásra kerültek olyan egységek, ahol egyszerre több – akár 10-es nagyságrendű – terminál is van, így ezek átmeneti jelleggel kikerültek a bemutatott adatkörből, a kereskedelmi törvény új előírása pedig jellemzően a kisebb kereskedőket érinti, akik rendszerint egy-egy terminált vesznek csak igénybe. Emellett továbbra is releváns szempont, hogy a külföldi szolgáltatók hazai terjeszkedése lefelé torzítja ezeket az értékeket, mivel egyre szélesebb körben nyújtanak határon átnyúlóan kártyaelfogadói szolgáltatást és üzemeltetnek Magyarországon POS terminálokat.

Az e-kereskedelem nagyot ment:

Az internetes elfogadóhelyek száma megközelítette a 26 ezret, ez azt jelenti, hogy egyetlen év alatt közel 85 százalékkal, 11850-nel nőtt a kártyát is elfogadó webshopok száma.

Ez az ugrásszerű növekedés valószínűleg a koronavírus-járvány hatása nélkül nem következett volna be.

Az elfogadói infrastruktúra fejlődése mellett a kártyás forgalom növekedése általánosságban véve, ha nem is ilyen látványosan, de folytatódott, ugyanakkor továbbra is jelentős szerepet játszott a folyamatok alakításában a koronavírus-járvány és ezzel párhuzamosan a különböző korlátozások fizetési szokásokra gyakorlat hatása.

A fizikai kerekesdőknél lebonyolított vásárlások száma 2, értéke kicsit több, mint 6 százalékkal emelkedett éves alapon, az internetes vásárlások darabszáma 21 százalékkal, értéke 13,5 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest.

Mindeközben a kártyás készpénzfelvételek száma közel 16 százalékkal, értéke 11,5 százalékkal csökkent egy év alatt.

Összességében mindez azt jelenti, hogy egyre inkább költésre, nem pedig a készpénzfelvétel eszközeként használjuk a bankkártyákat. A kártyás fizetések és a kártyás készpénzfelvételek aránya tavaly először billent át a kártyás költések oldalára, és az előnyét azóta is folyamatosan növeli a fizetési oldal.

A bankok összességében az elmúlt egy évben kevesebb pénzforgalmi bevételre tettek szert, mint az egy évvel korábbi azonos időszakban:

egy év alatt 552 milliárd forintos bevételt értek el az egy évvel korábbi 594 milliárdos bevétel után.