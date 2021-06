Több nagybankot kizár az EU a kötvényaukcióiból

Az Európai Unió úgy döntött, hogy néhány nagyobb befektetési bankot kizár a kötvényeladási programjából, mivel azok korábban megszegték a szindikált állampapír-értékesítésre vonatkozó trösztellenes szabályokat – írja a Reuters.

Az Európai Bizottság egy közleményben fejtette ki: vizsgálja, hogy a trösztellenes szabályokat korábban megszegő egyes elsődleges forgalmazók megtettek-e minden szükséges lépést annak érdekében, hogy ilyen még egyszer ne fordulhasson elő.

Addig is, amíg ez a vizsgálat le nem zárul, az ebben érintett elsődleges forgalmazók, bár engedélyt kapnak az elsődleges forgalmazói hálózathoz való hozzáféréshez, nem lesznek meghívva az egyedi szindikált ügyletek aukcióira.

A bizottság arra nem tért ki, hogy mely bankokat zárta ki, de a szóvivő három kartellügyre mutatott rá az utóbbi három évben, amelyben 10 elsődleges forgalmazó volt érintett.

A lap szerint idén áprilisban és májusban a bizottság többek között a Bank of Americát, a Credit Agricolét, a Natixist, a Nomurát, a Natwest Marketsot és az UniCreditet is megbírságolta, amiért két külön kötvénykartell-ügy kapcsán megszegték a monopóliumellenes szabályokat. A kartellekben a Deutsche bank is részt vett, de nem kapott bírságot a bizottságtól, mivel a pénzintézet fedte fel a kartelleket az uniós szervezetnek.

Korábban a Barclays, a Citigroup, a JP Morgan és a Natwest kapott bírságot, amiért 2019-ben manipulálták a devizapiaci árakat.

A fenti bankok is részesei az EU 39 elsődleges forgalmazóból álló körének, ők azok, akik menedzselik az unió szindikált kötvénykibocsátását (a kötvényeket a végbefektetők számára tovább értékesítik).

Címlapkép: Getty Images