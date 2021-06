Itt a döntés a diákhitelek kamatáról

A Diákhitel Központ mai döntése alapján kamatmentes marad a felsőoktatási önköltségre felvehető Diákhitel2, valamint a szak- és felnőttképzésben bevezetett Képzési Hitel2 is. Emellett változatlanul rekordalacsony, 1,99 százalékos kamattal igényelhető a szabad felhasználású Diákhitel1 és a Képzési Hitel1 termék is - tájékoztatott a Diákhitel Központ.

A mai döntés alapján az idei őszi félévben is az eddigi legalacsonyabb, 1,99 százalékos kamattal igényelhető a szabad felhasználású Diákhitel1 és a május 31-től bevezetett Képzési Hitel1. A kizárólag felsőoktatási önköltségre felvehető Diákhitel2 és a képzési díjra fordítható Képzési Hitel2 továbbra is kamatmentes marad– emlékeztetett Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója. A tavalyi után várhatóan idén is rekordot dönt a diákhitelt és képzési hitelt igénylők száma.

A Diákhitel1 és a Képzési Hitel1 esetében a kormány döntése alapján tanulmányi hónaponként már akár 150 ezer forint is igényelhető, ezáltal évi 1,5 millió forint szabad felhasználású forráshoz juthatnak a hallgatók, valamint a szak- és felnőttképzésben tanulók. A Diákhitel1, valamint a Képzési Hitel1 szabadon költhető bármire, akár lakhatásra, informatikai eszközökre, valamint a tanulmányok során felmerülő egyéb költségek finanszírozására.

A Diákhitel2 és a Képzési Hitel2 kizárólag képzési költség finanszírozására használható, a felnőttképzésben 500 ezer forintig, a felsőoktatásban akár a teljes tanulmányi önköltség erejéig.

A hitelbírálat, valamint a biztosíték nélkül igényelhető, bármikor ingyenesen előtörleszthető termékek iránti kereslet az alacsony kamatoknak, a kedvező feltételeknek és a 2018-ban bevezetett családi kedvezményeknek köszönhetően évről évre emelkedik.

A diákhiteleket, valamint a képzési hiteleket igénylők jogosultak a 2018-tól bevezetett családtámogatásokra. Ha egy családban a hitelfelvételt követően megszületik a második gyermek, akkor az édesanya diákhitelének vagy képzési hitelének a felét, a harmadik gyermek megszületése esetén pedig a teljes diákhitel, képzési hitel tartozást elengedi a Diákhitel Központ. Eddig több mint ötezer édesanya hiteltartozását engedte el, mintegy hatmilliárd forint értékben a Diákhitel Központ.

A címlapkép forrása: Getty Images.